Художественные выставки, посвящённые Дню независимости Узбекистана, проходят в столице. Экспозиции в Галерее изобразительного искусства (НБУ) и Центральном выставочном зале Академии художеств рассказывают о стране и её достижениях за прошедшие три десятилетия, но по-разному расставляют акценты.

Выставка «Портреты»

Галерея НБУ выделила два зала на первом этаже под моножанровую выставку «Портреты». На ней демонстрируются произведения из собрания «Узнацбанка», в котором собрано более 120 портретов, созданных в период с первой половины XX века по наши дни.

«Страна — это, прежде всего, люди, которые её населяют, живут и трудятся на её благо и процветание и являются гарантией её светлого будущего», — объясняют в галерее выбор концепции выставки.

Главенство одного жанра не делает экспозицию однообразной. Она выглядит интересно. В первую очередь, благодаря героям живописных произведений. С холстов на посетителей смотрят известные общественные деятели, художники и близкие им люди, а также случайные, встретившиеся во время поездок по стране.

Старик из Байсуна, женщина в круглой шапочке, ветеран, пионерка — их имена неизвестны, но образы сохранились, и каждый, кто стоит напротив, может придумать свою историю изображённого человека и составить представление о времени, в котором он жил.

Представленные на выставке автопортреты в этом контексте выглядят ещё интереснее, поскольку показывают, какими себя видели сами художники. Среди них Римма Гаглоева, Евгений Мельников, Дилёр Имамов, Сергей Колыбанов, Абдулхак Абдуллаев, Анна Иванова, Шахноз Абдуллаева и другие.

Выставка «Портреты» демонстрирует и разнообразие стилистических направлений: от академизма до абстракции.

Экспозиция открыта для посещений до 30 сентября.

Выставка «Во имя новой жизни, во имя Нового Узбекистана!»

Республиканская художественная выставка «Во имя новой жизни, во имя Нового Узбекистана!» в Центральном выставочном зале занимает два этажа. На ней преимущественно представлены работы преподавателей Республиканской специализированной художественной школы им. П. Бенькова, истории которой более 100 лет. Экспозиция включает живопись, графику, прикладное искусство, костюмы — всего более 300 произведений.

Дополняют их разножанровые работы академиков Академии художеств Узбекистана: пейзажи, натюрморты, портреты.

Большинство картин, представленных в экспозиции, выполнено в стиле реализма. Складывается ощущение, что в некоторых случаях кисть вело не столько желание перенести на холст красоту окружающего мира, сколько исправить его, пригладить, приукрасить.

По замыслу организаторов, выставка позволяет увидеть «достижения и изменения в изобразительном искусстве за годы независимости» страны. С работами можно ознакомиться до 15 сентября.