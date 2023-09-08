Пять пассажиров и водитель электробуса маршрута 13 Т пострадали в результате аварии, произошедшей 7 сентября около 17:20 возле Литейно-механического завода в Бектемирском районе Ташкента.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании «Тошшахартрансхизмат», водитель электробуса, ехавшего со скоростью 34−35 км/ч, повернул вправо из-за помехи, созданной другими автомобилями. В результате электробус врезался в бетонный столб.

В момент аварии в салоне находилось от 15 до 20 пассажиров. Пострадавших пассажиров отвезли в три больницы для оказания медицинской помощи.

Электробус получил серьёзные повреждения. Расследование продолжается.