В ходе военных действий в Сирии был убит гражданин Узбекистана, являвшийся лидером одной из террористических организаций. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Согласно сообщению, Улугбек Бабамуратов родился в 1972 году, был временно прописан в Юнусабадском районе Ташкента, имел среднее образование.

В 2009—2010 годах он организовал в Термезе группировку джихадистов. В 2011 году большинство членов группировки были задержаны, остальные — объявлены в розыск. Некоторые джихадисты сбежали в Россию, после чего перебрались в Турцию.

В мае 2013 года Улугбек Бабамуратов организовал в Сирии международную террористическую организацию «Катибат аль-Имам Бухари». В том же году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещённых организациях) Уголовного кодекса Узбекистана, он был объявлен в розыск.

По данным Государственного департамента США, «Катибат аль-Имам Бухари» является «крупнейшим узбекским формированием в Сирии».

«Группировка играла значительную роль в боевых действиях на северо-востоке Сирии, сражаясь вместе с различными группировками, включая Фронт ан-Нусра — подразделение „Аль-Каиды“ в Сирии», — говорится в заявлении Госдепа за 2018 год о присвоении организации статуса террористической.

В апреле 2017 года «Катибат аль-Имам Бухари» опубликовала видеозапись с изображением вооружённых мужчин, участвующих в военных действиях, а в декабре 2015 года — видеозапись с изображением учебного лагеря для детей, где их обучают обращению с оружием и стрельбе из него.

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