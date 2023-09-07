Фонд развития культуры и искусства Узбекистана проведёт первую конференцию по сохранению модернистской архитектуры Ташкента 18−19 октября, сообщила пресс-служба фонда.

Конференция «Where in the World is Tashkent» пройдёт в рамках проекта по исследованию и сохранению наследия «Tashkent Modernism XX/XXI» и будет посвящено памяти выдающегося архитектора и историка Жана-Луи Коэна (1949−2023), который внёс существенный вклад в развитие проекта.

Центральным докладом конференции станет выступление голландского архитектора Рема Колхаса. Кроме того, запланированы выступления таких специалистов по архитектуре и международных экспертов по сохранению архитектурного наследия, как генеральный директор пинакотеки ди Брера и Национальной библиотеки Брайдензе Джеймс М. Брэдберн, писатель и куратор Шумон Басар, директор музея антропологии и истории Мексики Эдуардо Эскаланте Каррильо, директор швейцарского музея архитектуры S AM Андреас Руби, профессор кафедры архитектурной реставрации Политехнического университета Милана Давиде дель Курто, директор музея MAXXI Architettura Лоренца Барончелли и архитектор, члена Союза архитекторов Узбекистан Александр Куранов.

Местом проведения конференции станет Государственный музей искусств Узбекистана, одно из примечательных зданий ташкентского модернизма.

Цель конференции -- освещение модернистского наследия Ташкента. Мероприятие также призвано собрать мировой опыт и способствовать обмену идеями для реализации комплексной стратегии сохранения архитектурного наследия города.

Программа конференции начнётся с экскурсии по «культурной тропе», разработанной Фондом развития культуры и искусства совместно с Laboratorio Permanente. Маршрут соединяет два десятка зданий, представленных в проекте «Tashkent Modernism XX/XXI». Приложение-экскурсия на трёх языках с дополнительными архивными фото- и видеоматериалами будет доступно для пользователей iOS и Android.

В дни проведения конференции все желающие смогут посетить выставочный проект «Tashkent Modernism.Index», ставший итогом двухлетних исследований.

Впервые выставка была представлена в апреле 2023 года в пространстве Триеннале в Милане. Аудитории были представлены современные фотографии Армина Линке, а также архивная документация, раскрывающей исследовательские нарративы и стратегии сохранения памятников модернизма.

Презентация «Tashkent Modernism.Index» в Ташкенте будет расширена и обогащена архивными документами, а также произведениями искусства 1960−80 годов из собрания Государственного музея искусств, что позволит посетителям глубже погрузиться в культуру и архитектуру этого периода.

«Tashkent Modernism XX/XXI» — исследовательский проект, подготовленный по заказу Фонда развития культуры и искусства. Координатором проекта выступила миланская архитектурная студия Grace, основанная архитектором Екатериной Головатюк. Исследовательская группа состоит из архитекторов, историков и экспертов со всего мира, в числе которых искусствовед и куратор Борис Чухович, Laboratorio Permanente и Департамент архитектуры и урбанистики Миланского политехнического университета.

В ноябре фонд представит выставку о ташкентском модернизме на архитектурной Триеннале в Шардже (ОАЭ). Архитектор Ваэль Аль Авар предложит рефлексивное исследование трансформации трёх ташкентских модернистских зданий с момента их постройки: Государственного музея искусств, ресторана «Зарафшан» и чайханы «Самарканд».

Ещё одна выставка, посвящённая ташкентскому модернизму, пройдёт в Швейцарском музее архитектуры S AM в Базеле в 2024 году. Выставка, кураторами которой станут команда S AM и Екатерина Головатюк, послужит примером для других стран, занимающихся сохранением модернистского наследия.

Фонд развития культуры и искусства совместно с издательствами Rizzoli и Lars Müller также планирует выпуск книг, посвящённых «Tashkent Modernism XX/XXI».