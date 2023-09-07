В результате перестрелки между двумя преступными группами в Стамбуле 2 сентября был тяжело ранен гражданин Узбекистана. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался, сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Погибшему Н. З., уроженцу Самарканда, было 46 лет. В момент перестрелки он работал неподалёку, говорится в сообщении.

Правоохранительные органы Стамбула задержали подозреваемых в преступлении, ведётся следствие.

Генконсульство оказало содействие в оперативной отправке тела погибшего в Самаркандскую область.