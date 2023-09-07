Узбекистан и Израиль договорились снять ограничения в авиасообщении между странами, сообщает информационное агентство «Дунё» при МИД Узбекистана.

6 сентября посол Узбекистана в Тель-Авиве Феруза Махмудова и министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев подписали протокол, вносящий изменения в межправительственное соглашение о воздушном сообщении от 4 июля 1994 года.

Как отмечает Министерство транспорта Узбекистана, документ предусматривает снятие ограничений на количество авиаперевозчиков и пунктов назначения для осуществления воздушных перевозок между странами.





Подписание документа будет способствовать открытию перспективных направлений и привлечению новых авиакомпаний, а также позволит нарастить взаимные туристические потоки, говорится в сообщении «Дунё».

В марте 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways запустила новые прямые авиарейсы в Израиль, увеличив частоту рейсов до четырёх раз в неделю.

Долгое время только Uzbekistan Airways занималась перевозками пассажиров между странами. С мая этого года частная авиакомпания Qanot Sharq объявила о запуске рейса между Узбекистаном и Израилем — из Самарканда в Тель-Авив.