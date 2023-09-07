В 2023—2025 годах в Бухарской области запланировано полностью ликвидировать безработицу. Об этом говорилось в онлайн-презентации предложений по обеспечению занятости, которую президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 6 сентября провёл хоким Бухарской области Ботир Зарипов.





Как сообщает пресс-служба президента, в Бухарской области имеется более 1 миллиона трудоспособного населения. Безработными официально считаются 76 тысяч человек. Каждый год на рынок труда приходят около 37 тысяч молодых человек.

Для ликвидации безработицы «имеются все возможности», говорилось на презентации. В Бухаре действуют 11 хлопково-текстильных и зерноводческих кластеров, они планируют создать 94 тысячи рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве, в том числе 19 тысяч — за счёт развития надомного труда.

В махаллях предусматривается открытие 57 микроцентров в области промышленности, ремесленничества, надомничества, животноводства, торговли и обслуживания, планируется организовать малые швейные цехи в 98 махаллях с высоким уровнем безработицы.

Имеется возможность ввести в оборот в нынешнем году 15 тысяч га посевных площадей. Эти земли будут предоставляться населению для создания новых дехканских хозяйств через открытый электронный конкурс.

Были также выдвинуты предложения по выставлению на аукцион государственных активов и созданию на их базе рабочих мест.

Благодаря этим мерам в текущем году должно быть создано 250 тысяч рабочих мест, а до конца 2025 года Бухарская область станет регионом, в котором полностью обеспечена занятость населения, говорится в сообщении.

В ходе презентации была представлена информация о проекте организации совместно с Индией IT-кластера в Каракульском районе.

«Глава государства одобрил предложения и дал дополнительные поручения», — отмечается в сообщении пресс-службы президента.