Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 338 депутатов на заседании 6 сентября, сообщает «УНИАН».

Кандидатуру Умерова ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. «Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — сказал он.

На этом посту Умеров сменил Алексея Резникова, возглавлявшего военное ведомство с ноября 2021 года.

Почему Резников ушёл в отставку

О необходимости заменить министра обороны Владимир Зеленский объявил 3 сентября.

«Алексей Резников прошёл эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», — объяснил Зеленский своё решение.

Уже на следующий день Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. «Было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев — в самый тяжёлый период в новейшей истории Украины», — написал он.

Смена главы Минобороны — самая крупная перестановка в правительстве Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в страну, пишет The New York Times.

О возможной отставке Резникова украинские СМИ начали писать ещё в начале 2023 года на фоне коррупционных скандалов, связанных с Минобороны. В частности, журналисты обвинили ведомство в завышении цен при закупке продуктов питания для армии.

Хотя министр не был лично замешан в расследовании, его репутации был нанесён «непоправимый ущерб», отмечает Le Monde. В офисе Зеленского тогда решили не отправлять Резникова в отставку из-за его участия в переговорах по поставке оружия Украине. В итоге были уволены несколько высокопоставленных чиновников, включая заместителей министра обороны.

В комментарии The Washington Post Резников, однако, заявил, что его отставка «не связана с какими-либо коррупционными скандалами», а решение принято Зеленским «по другим причинам». Он добавил, что выполнил поставленные перед ним задачи.

C начала полномасштабного вторжения России в Украину ведомство Резникова смогло «пролоббировать на Западе преодоление табу на поставки мощных вооружений» — от немецких танков до реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет The Guardian. Кроме того, как подчёркивает издание, Резников также смог наладить «прочные отношения» с министрами обороны и военными чиновниками союзников Киева.

Ожидается, что Резников станет послом в Великобритании, но бывший министр обороны сказал украинскому изданию «Бабель», что «не в курсе» подобных решений.

Кто такой Рустем Умеров

41-летний Рустем Умеров родился в Самаркандской области в семье крымских татар, которые были депортированы в Узбекистан в 1940-х годах. В 1991 году его семья вернулась в Крым.

Получил степень бакалавра экономики и магистра финансов в Национальной академии управления в Киеве. С 2004 по 2010 годы работал в компании lifecell (третий по величине украинский оператор мобильной связи). В 2013 году основал инвестиционную компанию ASTEM и благотворительный фонд ASTEM Foundation.

С 2019 по 2022 год избрался депутатом Верховной рады от партии «Голос».

С сентября 2022 года возглавлял Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

Права человека и тесные связи с Крымом

Биография Рустема Умерова тесно связана с Крымом, пишет «УНИАН». Он был советником экс-главы Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева по вопросам правозащиты и международной деятельности, участвовал в возвращении крымских политзаключенных.

В парламенте Умеров также активно работал над вопросами деоккупации Крыма и прав человека. Именно он инициировал закон, по которому до полного возвращения Крыма под контроль Украины Киев не будет поставлять туда питьевую воду.

В 2020 году он вошёл в группу по разработке государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя при Совете национальной безопасности и обороны. Умеров также был избран сопредседателем объединения «Крымская платформа» — международной переговорной площадки по возвращению Крыма в состав Украины.

Представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева отметила, что выдвижение Умерова является «важным сигналом для украинского общества и всех наших граждан в Крыму о том, что Украина будет бороться за Крым, пока он не будет освобождён от российской оккупации».

Это «наконец-то пресекает чьи-либо попытки (включая союзников) оказать на нас давление, чтобы мы сдали Крым», добавила Ташева.

Она также подчеркнула, что Умеров станет первым крымским татарином на посту министра в украинском правительстве.

«Репутация и хорошие связи»

Выбору Рустема Умерова на должность министра обороны поспособствовала его репутация и хорошие связи за рубежом, в особенности с арабскими странами, пишет «Украинская правда».

По данным издания, Умеров лично знаком с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и имеет прямой контакт с его правой рукой Ибрагимом Калином.

Кроме того, Умеров имеет связи с Саудовской Аравией и входил в состав украинской делегации на недавних мирных переговорах по Украине в Джидде. В марте 2023 года Умеров также сопровождал первую леди Елену Зеленскую во время визита в Объединённые арабские эмираты (ОАЕ).

«Умеров должен снять общественное напряжение и навести порядок с закупками в Минобороны. Он проявил себя хорошим менеджером, не конфликтен, не скандален, его хорошо воспринимают оппоненты президентской команды. А самое важное, что он себя проявил как переговорщик, в частности, с турецким руководством по подготовке зернового соглашения, обмена пленных „азовцев“. Также он сейчас главный переговорщик с мусульманскими странами и по поставкам оружия», — отметил в комментарии DW политолог Владимир Фесенко.

О том, что Умерова называют «талантливым переговорщиком», пишет и Al Jazeera. Он входил в состав украинской делегации на нескольких раундах переговоров с Россией в Беларуси и Турции весной 2022 года. Участвовал в разработке «зерновой сделки» и обмене военнопленными, включая бойцов «Азова».

Кандидатуру Умерова также активно поддержали антикоррупционные активисты и общественные организации.

Руководитель украинской неправительственной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин назвал выдвижение Умерова «вероятно, лучшим решением президента».

По его словам, команда Фонда госимущества «сделала невозможное» в искоренении коррупции и результаты их работы «говорят за себя». В первом квартале 2023 года фонд, например, сообщал о получении 24 млн долларов от продажи с аукциона государственных активов, что стало самой высокой выручкой организации за последние 10 лет.

В «Центре противодействия коррупции» также заявили, что Умеров с первых дней войны непублично работает над поставками тяжёлого вооружения и «часто тихо делал те вещи, которые в Минобороны проваливались».