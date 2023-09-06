Правительство Узбекистана 5 сентября утвердило постановление «О дополнительных мерах по поддержке отдельных социально нуждающихся категорий населения и содействию их трудоустройству». Об этом сообщила пресс-служба Министерство юстиции.

Согласно документу, с 1 октября 2023 года работодатели, которые нанимают на работу освободившихся из исправительных учреждений заключённых, будут получать единовременную субсидию в размере трёхкратной базовой расчётной величины (990 тысяч сумов) на каждого такого работника после того, как он проработает более трёх месяцев.

Исключением являются бюджетные организации, государственные предприятия и юридические лица, в которых доля государства составляет 50% или более от уставного капитала, говорится в сообщении.

До 1 января 2025 года будет введена система возврата подоходного налога физических лиц, уплаченного предпринимателям в период испытательного срока.

Кроме того, с 1 октября 2023 года:

будет запущено обучение профессиональным и предпринимательским навыкам лиц, освобождённых из исправительных учреждений, в моноцентрах и центрах профессионального обучения «Ишга мархамат»;

будет введена система трудоустройства лиц, освобождённых из учреждений исполнения наказаний, на свободные и зарезервированные рабочие места в организациях.

Субсидии будут выделяться из средств Государственного фонда содействия занятости. Работодатели для их получения должны письменно обратиться в районные (городские) отделы занятости и сокращения бедности или отправить заявку через Единый портал интерактивных государственных услуг.