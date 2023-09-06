В Ташкенте 27-летний мужчина обнаружен мёртвым в автомобиле Gentra на парковке возле стадиона «Бунёдкор» в Чиланзарском районе, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Голова мужчины была обёрнута в несколько слоёв полиэтиленовых пакетов.

По данным Генпрокуратуры, этот человек разыскивался как пропавший без вести — 31 августа примерно в 18:00 он выехал из своего дома и пропал.

С учётом обстоятельств нахождения тела мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, ведётся следствие.