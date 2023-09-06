После выхода постановления президента Узбекистана об эффективной организации управления многоквартирными домами (ПП-278 от 15 августа) появились неверные предположения о возможности оформления владельцами квартир права собственности на палисадники. Учебный центр «Коммуналукув» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства опубликовал разъяснение по этому вопросу. В нём говорится: такое право по постановлению не предоставляется.

В постановлении Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и города Ташкента поручено в месячный срок принять решение о предоставлении собственникам помещений многоквартирных домов земельных участков, прилегающих к дому, с определёнными границами на основе права постоянного пользования. Сейчас границы определены только у 17804 из 40789 многоквартирных домов в стране. Право постоянного пользования предоставлено только собственникам 173 домов.

В своём разъяснении «Коммуналукув» основывается на действующих актах законодательства — Земельном, Жилищном и Гражданском кодексах, а также законе «Об управлении многоквартирными домами».

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Согласно этим документам, общее имущество принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности.

Собственники помещений имеют равные права на пользование общим имуществом и земельным участком, прилегающим к дому.

Отдельные части общего имущества, за исключением указанных в частях 7 и 8 статьи 13 закона, могут быть отчуждены на основании решения, принятого единогласно всеми участниками общей долевой собственности. Имущество многоквартирного дома, являющееся общим, определено статьёй 6 закона.

Земельный участок, прилегающий к многоквартирному дому, не является общим имуществом многоквартирного дома (но содержится за счёт обязательных взносов, при условии оформления земельного участка за собственниками помещений дома).

Оплата обязательных взносов (расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией и ремонтом общего имущества, а также благоустройством земельного участка, прилегающего к многоквартирному дому) — обязательна для всех собственников вне зависимости от использования своего имущества или общего имущества в многоквартирном доме. Обязательства по оплате обязательных взносов возникают с момента возникновения право собственности на помещение в доме.

В центре отметили, что согласно законодательству, при условии 100% согласия участников долевой собственности, часть долевой собственности может перейти в собственность одного собственника. Однако это правило распространяется только на общее имущество, так как оно является собственностью собственников многоквартирного дома.

Земельный участок не является собственностью собственников дома, а только передаётся им в постоянное пользование (т. е. остаётся собственностью государства — народа).

Таким образом, даже при наличии согласия всех участников долевой собственности часть общего земельного участка не может быть передана одному из собственников (право собственности не оформляется).

Земельный участок — придомовая территория — является неделимым и не может быть разделён на самостоятельные земельные участки, указали в центре.

При этом общее собрание имеет право утверждать правила пользования общим имуществом и земельным участком, прилегающим к многоквартирному дому, а также возводить хозяйственные и иные постройки на земельном участке в соответствии с градостроительными нормами и правилами, говорится в разъяснении.

Придомовые участки, которые согласно постановлению должны быть предоставлены собственникам на основе права постоянного пользования. Границы участков должны быть внесены в систему Yerelektron.Придомовые участки, которые согласно постановлению должны быть предоставлены собственникам на основе права постоянного пользования. Границы участков должны быть внесены в систему Yerelektron.

В августе 2022 года президент подписал постановление, которым региональным властям было поручено до 1 января 2024 года принять решения о передаче земельных участков, занятых многоквартирными домами, а также прилегающих к ним земельных участков в общее пользование (для некоммерческих целей) собственникам жилья на основе права постоянного пользования.