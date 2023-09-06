В Ферганской области несколько человек отравились поддельной водкой, один человек скончался. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

5 сентября два человека с симптомами отравления были госпитализированы в Куштепинском районе и пять человек в Алтыарыкском районе. Сообщается, что один человек скончался.

В ходе доследственной проверки было установлено, что житель Куштепинского района А. Д. и другие, войдя в сговор, изготовили с целью продажи самодельную водку. Наклеив на бутылки этикетки марок «Актау» и «Каратау» они продали суррогатный продукт одному пункту общепита и одному семейному предприятию.

6 сентября по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 186 (производство в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности) и 186−1 (незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции) Уголовного кодекса. Подозреваемый А. Д. задержан в процессуальном порядке. Следствие продолжается, отметил представитель Генпрокуратуры.