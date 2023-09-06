При обстреле российской артиллерией рынка в в городе Константиновка в Донецкой области Украины 6 сентября погибли 16 человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может ещё возрасти», — написал он в своём Telegram-канале.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дополнил, что среди погибших есть один ребёнок. Кроме того, по меньшей мере 20 человек ранены. Позже спасатели уточнили, что количество пострадавших достигло 28 человек.

После обстрела рынка начался пожар, он охватил площадь около 300 кв. м, его удалось потушить. Пострадало около 30 торговых павильонов.