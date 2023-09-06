В Узбекистане изменится порядок выплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль. Это предусмотрено постановлением президента от 4 сентября, которое было принято после диалога с предпринимателями.

Согласно документу, предельный размер дохода предпринимателей, которые должны уплачивать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, увеличивается с 5 млрд до 10 млрд сумов.

Другими словами, сейчас предприятия, чей совокупный доход за предыдущий налоговый период превышает 5 млрд сумов, каждый месяц платят авансовые платежи. Теперь этот предел увеличивается до 10 млрд сумов. То есть предприятия с объёмом совокупного дохода ниже 10 млрд сумов будут уплачивать налог на прибыль по итогам квартала на основании расчёта.

Текущий предел был установлен с 2020 года и пока остаётся в Налоговом кодексе (статья 340 НК). Скорее всего, парламент должен внести изменения в кодекс, чтобы новые поправки вступили в силу.

Кроме того, постановлением президента отменяется практика применения коэффициента налогового разрыва (tax gap) при возврате отрицательной суммы НДС. Срок отмены не указан , но ранее президент называл дату 1 октября 2023 года.

Также отменяется порядок приостановления действия свидетельства о регистрации по НДС, за исключением случаев несоответствия проведённых операций номенклатуре закупаемых и реализуемых товаров и услуг.

С 1 января 2024 года дела с участием налоговых органов будут рассматриваться только в административных судах (сейчас они проходят также в экономических судах).

Срок исковой давности по налоговому обязательству сокращается с 5 до 3 лет.

При проведении камеральной налоговой проверки запрещается доступ на территорию налогоплательщика, осмотр его территории и помещений, истребование документов у налогоплательщика и его вызов, выемку документов и предметов. Исключение — камеральные проверки, проводимые при возмещении суммы НДС.

Президент ранее заявил, что камеральный контроль «должен быть процессом для помощи предпринимателю исправить ошибку, а не оружием налоговика».