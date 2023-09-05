4 сентября в городе Мариинске Кемеровской области России был открыт памятник поэту, переводчику и драматургу Усману Насыру, ставшему жертвой политических репрессий в советское время. Об этом сообщили Союз писателей и Академия художеств Узбекистана.

В 2022 году в Узбекистане отмечалось 110-летие со дня рождения Усмана Насыра. Постановлением президента Шавката Мирзиёева от февраля прошлого года поручалось провести переговоры с ведомствами России об установлении памятника поэту в Намангане, а также в Мариинске Кемеровской области, где он отбывал срок в лагерях и был похоронен.





В церемонии открытия памятника, автором которого стал скульптор Константин Зенич, приняли участие губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, председатель Союза писателей Сирожиддин Саййид, заместитель председателя Академии художеств Фарход Тошмухамедов и другие.

Делегация Узбекистана также посетила могилу Усмана Насыра на кладбище жертв репрессий в Мариинске.

Усман Насыр родился в Намангане в 1913 году. Потом жил в Коканде. Учился в начальной школе, затем в новометодном интернате, первые шаги в литературе охватывают время до 1929 года, пишет сайт Arboblar.uz.

В 1932 году вышел его первый поэтический сборник «Беседа с солнцем», в следующем — сразу две книги — «Мобилизованные строки» и «Страна тракторов», в 1935 году — «Сердце», в 1936 году — «Моя любовь».

Его произведения переводились на разные языки, а его переводы «Бахчисарайского фонтана» Пушкина и «Демона» Лермонтова считались непревзойденными.

Усману Насыру было 18 лет, когда увидело свет его первое драматургическиое произведение — пьеса «Назирджан Халилов». Через год появились пьесы «Зафар», «Победа» и «Враг», в возрасте 21 года он написал пьесу «Атлас». Они стали явлением в молодой узбекской драматургии и отражали самые злободневные темы времени.

27 января 1937 года литературная общественность Узбекской ССР отметила 10-летний юбилей творчества молодого поэта, а через полгода в Союзе писателей прошло собрание, где рассматривалось «поведение поэта». Через два дня уже исключённый из рядов писателей он был арестован. Это было 13 июля 1937 года.

По приговору с клеймом «врага народа» Усман Насыр был сослан. Впереди его ждали Златоустская тюрьма, лагеря Владивостока и Магадана. В 1943 году он оказался в сибирских лагерях, находящихся на территории нынешней Кемеровской области.

20 августа 1940 года из Магадана Усман Насыр отважился отправить на имя Сталина заявление, в котором просил пересмотреть его «дело». Он написал, что даже будучи в застенках, сочинил «роман в стихах, три пьесы и ряд стихотворений». И восклицал: «Я ещё молод! Я полон творческих сил! Я должен творить во благо народа! Я не виноват!»

Заявление было рассмотрено Сталиным и Берией, было поручено пересмотреть «дело» Усмана Насыра. К концу 1944 года была создана комиссия, которая признала Усмана Насыра невиновным и реабилитировала его. Но поэта уже не было в живых. Он скончался 9 марта 1944 года и 15 марта похоронен.