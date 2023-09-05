Стоимость обучения на платно-контрактной основе по всем направления обучения в государственных высших образовательных учреждениях Узбекистана в 2023/2024 учебном году не изменится. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.

Решение принято «для создания удобств и поддержки студентов и их родителей, а также с учётом платёжеспособности населения», говорится в сообщении. В нём также подчёркивается «особое внимание главы нашего государства Шавката Мирзиёева к системе образования страны». В прошлом учебном году суммы контрактов в госвузах также не повышались.

В государственных вузах, включая вузы, обладающие финансовой независимостью, базовая стоимость контракта останется на уровне прошлого учебного года. Без изменений также останутся размеры дифференцированного платного контракта («суперконтракта»).

Абитуриентам, которые не набрали необходимые баллы для поступления, но изъявившие желание обучаться на основе «суперконтракта», в порядке исключения разрешено оформить договоры с начала 2023/2024 учебного года. Они будут допущены в ряды студентов после оплаты 50% от стоимости суперконтракта (оплатив остальную часть позже).

Минвуз также сообщил о скидке в 10% при оплате «суперконтракта» до 15 октября.

Суммы годовой стоимости обучения по формам обучения студентов (очной, заочной, вечерней и дистанционной) по бакалавриату и магистратуре приведены в таблице (суммы «суперконтрактов»).