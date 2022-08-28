Стоимость обучения на платно-контрактной основе в государственных высших образовательных учреждениях Узбекистана в 2022/2023 учебном году не изменится. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Минвуз связал это решение с «особым вниманием главы государства Шавката Мирзиёева к системе образования», в том числе «его заботой о получении студентами высшего образования и народной политикой».

Кроме того, также учитывалась «платежеспособность населения в условиях мирового экономического кризиса», из-за чего в виде исключения размер контракта для студентов всех курсов в государственных, в том числе в получивших финансовую независимость, сохранится на уровне прошлого учебного года.

Вместе с тем, размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) также останутся без изменений.

Суммы годовой стоимости обучения по формам обучения студентов (очной, заочной, вечерней и дистанционной) по бакалавриату и магистратуре приведены в этой таблице.



