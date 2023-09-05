Президент Шавкат Мирзиёев и другие официальные лица направили соболезнования в связи с кончиной народного артиста Узбекистана Шерали Джураева, который ушёл из жизни 4 сентября в возрасте 76 лет.

Шерали Джураев родился 12 апреля 1947 года в Асаке Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт. Трудовую деятельность начал солистом ансамбля песни и танца «Шодлик». На протяжении многих лет работал в таких творческих организациях, как Андижанская областная филармония, государственная филармония Узбекистана, государственное учреждение «Узбекконцерт».

«Шерали Джураев снискал огромное уважение народа своим уникальным талантом, неповторимым голосом и высоким исполнительским мастерством, создав сотни ярких песен. Внёс неоценимый вклад в обогащение „золотого фонда“ узбекского песенного искусства, написав мелодии ко многим поэтическим произведениям классической и современной литературы», — говорится в соболезновании.

«Своим многолетним плодотворным творчеством [он] явил образец беззаветного служения делу развития современного национального искусства и культуры, приумножению их славы за пределами нашей страны. Он активно участвовал и в общественной жизни. Достойна восхищения его самоотверженная депутатская деятельность в национальном парламенте во имя укрепления духовных основ нашей независимости, воспитания молодого поколения в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей», — отмечается в соболезновании.

В последние годы Шерали Джураев работал председателем попечительского совета общественного фонда «Ватандошлар», внося вклад в укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Шерали Джураев был удостоен званий заслуженного артиста Узбекистана, народного артиста Узбекистана, почётных званий, награждён Государственной премией Узбекистана имени Алишера Навои, орденами «Фидокорона хизматлари учун» и «Эл-юрт хурмати».

«Светлая память о неповторимом мастере искусства, скромном и честном человеке, заботливом и требовательном наставнике молодёжи Шерали Джураеве навсегда сохранится в наших сердцах», — отмечается в соболезновании.