В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента 4 сентября неизвестный мужчина напал на девушку, когда она заходила в свой подъезд. Об этом сообщил проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz.

«Неизвестный парень напал на неё сзади, когда она заходила в свой подъезд. Повалил ее на пол и начал трогать за интимные места. Девушка от ужаса закричала, выбежали соседи и спугнули его. Испугавшись, он сбежал с места преступления», — говорится в сообщении.

Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

По её словам, инцидент произошёл в доме на проспекте Мирзо Улугбека. «Мужчина подошёл сзади и обнял девушку, она испугалась и ударила его сумкой, после чего неизвестный сбежал», — говорится в сообщении.





По данному факту УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района проводит доследственную проверку. Мужчина пока не задержан.