Правительство постановлением от 31 августа утвердило Административный регламент предоставления государственных услуг с выездом на места, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Заявки на выездную госуслугу можно подавать, обратившись в колл-центр Министерства юстиции в рабочее время с 09:00 до 18:00. Кроме того, подать заявку можно на сайте Минюста в любое время суток.

Сроки оказания услуги устанавливаются в рамках рабочего времени центров госуслуг. Сотрудник колл-центра заполняет заявку за заявителя, подтверждает данные и выставляет счёт.

Затем ответственный сотрудник связывается с заявителем по телефону, приезжает на указанное место и с помощью специального оборудования (дактилоскопа, установленного на планшете или компьютере, принтера и т. д. ) оказывает услугу или отправляет заявку на её предоставление.

За выездное предоставление услуг или подачу заявления взимается единоразовый платёж: 50% от базовой расчётной величины (БРВ) в Ташкенте, 40% БРВ в областных центрах и 30% БРВ в других районах (городах).

Пожилым людям, нуждающимся в посторонней помощи, лицам с ограниченной мобильностью и инвалидам I и II групп государственные услуги с выездом на место оказываются бесплатно.

Как отметили в Минюсте, этот регламент не применяется для выдачи национальных водительских прав, удостоверений личности (ID-карт) и загранпаспортов.

Госуслуги с выездом на места начнут оказывать с 1 октября.