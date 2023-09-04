Индия 2 сентября успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

«Аппарат вывел спутник точно на намеченную орбиту. Первая солнечная обсерватория Индии начала свой путь к точке L1 (точка Лагранжа) системы Солнце — Земля», — говорится в сообщении в организации.

L1 находится на расстоянии около 1,5 млн км от Земли. Станция пробудет на околоземной орбите 16 дней, а после будет двигаться к месту назначения вокруг L1 ещё 110 дней. Это расположение позволит обсерватории непрерывно и беспрепятственно наблюдать за Солнцем без влияния затмений.

Фото: Место назначения Aditya-L1. ISRO.

На Aditya-L1 установлено в общей сложности семь полезных грузов (приборов) для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля.

Ожидается, что миссия соберёт информацию, которая позволит учёным понять проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды и других.

Это вторая космическая миссия Индии, которую ISRO запустила в этом году. 23 августа автоматическая лунная станция Chandrayaan-3 с ровером «Прагьян» успешно села на поверхность Луны в районе Южного полюса, где, как полагают учёные, находятся залежи водяного льда. Таким образом Индия стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на Луне.

4 сентября ISRO сообщила, что «Прагъян» успешно выполнил все поставленные задачи и переведён в спящий режим. Данные, полученные им в ходе почти 11 дней работы, были отправлены на Землю с помощью посадочного модуля «Викрам».