Узбекистанский спортсмен Улугбек Рашитов стал победителем этапа Гран-при по тхэквондо в Париже, который прошёл 1−3 сентября.

В турнире принимали участие лучшие тхэквондисты из 59 государств, которые также боролись очки в зачёт квалификации на Олимпийские игры 2024 во Франции. Всего выступили 255 спортсменов в восьми весовых категориях.

Улугбек Рашитов, выступавший в весовой категории до 68 кг, на пути к финалу одолел Амара Сиссе Муссу из Габона (2:0), Игнасио Моралеса, выступающего за Китай (2:0), Ляна Юшуая из Китая (2:0), Марко Голубича из Хорватии (2:0), а в финале превзошёл Эдивала Понтеса из Бразилии (2:0).

По данным Олимпийского комитета Узбекистана, Улугбек Рашитов стал первым узбекистанским тхэквондистом, выигравшим турнир серии Гран-при два раза подряд. В июне он выиграл Гран-при в Италии.

О Гран-при

Серия Гран-при по тхэквондо в 2023 году состоит из четырёх турниров: в Риме, Париже (вернее его пригороде Леваллуа), Тайюане и Манчестере. В Великобритании состоится финал серии.