Президент Шавкат Мирзиёев 31 августа выступил в Ташкенте на торжествах по случаю 32-й годовщины независимости Узбекистана.

Поздравляя народ страны с праздником, он сравнил Узбекистан с человеком, выросшим за 32 года из ребёнка в сформировавшуюся личность, превратившимся в «суверенное государство, имеющее собственные конкретные цели, курс и позицию».

«Это историческое достижение всего нашего народа. И в нем есть достойный вклад каждого из вас», — заявил глава государства.

«Восстановить честные имена соотечественников»

«Добиться суверенитета, государственной независимости Узбекистану было нелегко. Политические и просветительские устремления наших предков в этом направлении набирали силу на протяжении последних полутора столетий. Были репрессированы многие патриоты, боровшиеся за свободу Родины, герои нации, стремившиеся к ее независимости, стали жертвами насилия и беззакония», — отметил президент.

«Мы поставили перед собой цель восстановить честные имена наших соотечественников, которые были несправедливо обвинены и погибли, так и не осуществив свою мечту о свободе родной страны. За последние три года Верховным судом были реабилитированы 856 жертв политических репрессий. Мы обязательно продолжим эту благородную работу. Справедливость должна восторжествовать», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Мы до сих пор боремся с последствиями монополии хлопка»

«Оглядываясь назад, мы вынуждены признать горькую правду: ранее слово „узбек“ ассоциировалось лишь с теми, кто днём и ночью трудится на хлопковых полях. К сожалению, тогда так и было. Монополия хлопка стала ярмом для нашего народа», — отметил президент.

«Хлопковая политика иссушила Арал, привела к кризису нашу экосистему, вывела из строя нашу экономику, систему образования. Из-за этого несколько поколений не получили полноценные знания. Мы до сих пор боремся с этими последствиями», — сказал он.

Сегодня в хлопководстве внедрены принципы рыночной экономики, и отрасль обрела хозяина. «В результате учитель вернулся в школу, врач — в больницу, предприниматели освободились от хлопкового бремени, искоренены принудительный и детский труд, Узбекистан исключён из международных „чёрных списков“», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Задача государства — делать жизнь людей счастливее»





Подчеркнув, что «в основе политической независимости лежит прежде всего экономическая независимость», президент отметил рост экономики более чем в 1,5 раза за шесть лет и сокращение бедности более чем в 2 раза.

«Однако нам нужно сравнивать сегодняшний день не со вчерашним, а с завтрашним днём, и организовать работу исходя из этого. Ведь будущее начинается с шагов, которые мы предпринимаем сейчас», — указал он.

«Руководством к действию для себя мы считаем мудрые слова великих мыслителей: „Задача государства — делать жизнь людей счастливее, и это достигается знаниями и высокой нравственностью“», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул значение образования в развитии страны: «Без современного образования мы не сможем добиться ускоренного прогресса. Образование, несомненно, является и решением любой проблемы, и важным фактором нашего завтрашнего дня».

Приоритетными направлениями для государства он также назвал развитие сфер здравоохранения, бизнеса, совершенствование судебной системы, решение водных и топливно-энергетических проблем.

Локомотивами экономики Узбекистана в ближайшем будущем станут наука, инновации, информационные технологии и другие сферы, основанные на интеллектуальной деятельности — «как того требует время», и этим сферам уделяется особое внимание, сказал президент.

«Природные ресурсы — богатство, принадлежащее будущим поколениям»

Важным вопросом для Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал проблемы экологии и связанный с ними дефицит воды:

«Если на одной чаше весов находится необходимость развития строительства, промышленности, сельского хозяйства, то на другой — важнейшие для каждого из нас вопросы водосбережения, предотвращения загрязнения окружающей среды и рационального использования земельных ресурсов».

«Наша задача заключается в сохранении баланса обоих направлений. Мы никогда не должны забывать о том, что природные ресурсы — это богатство, принадлежащее будущим поколениям. Поэтому нам нужно использовать их разумно, думая не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне», — подчеркнул он.

«Важное значение имеет ускоренный переход к такой экономике, которая основана на бережном отношении к водным, энергетическим и другим природным ресурсам. Актуальна для нас также задача создания „зелёных“ и цифровых технологий, инновационных производственных предприятий», — заявил глава государства.

«Наша сила — в сочетании разных культур»





Президент продолжил: «В обновлённой Конституции чётко определено, что Узбекистан — это светское государство, страна, где органично сочетаются разные культуры. Именно в этом наша сила, и мы должны беречь это богатство. Как показывает история, на протяжении столетий на нашей земле толерантно сосуществовали представители разных взглядов и убеждений, религий и культур».

«Мы — народ, который выбирает путь мира, а не войны в решении любых конфликтов. Мы всегда жили в согласии, дружбе и сотрудничестве со всеми народами. И на сегодняшнем пути развития также опираемся на эти принципы», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Нам необходимо сильное гражданское общество»

«В первую очередь нам необходимо сильное гражданское общество, так как любая реформа прежде всего должна начинаться в сердце и сознании каждого из нас. Мы должны жить по совести в соответствии со справедливыми законами, должны уверенно и сплочённо двигаться вперёд во имя будущего страны», — отметил он.

«Когда речь идёт о формировании развитого гражданского общества, его невозможно представить без свободы слова и печати. Во всем мире журналисты боролись и будут бороться за правду, право говорить и писать на темы, которые волнуют и заставляют задуматься их самих и общество в целом», — сказал президент.

«Могу твёрдо сказать, что я всегда был на стороне свободно мыслящих журналистов и всегда буду придерживаться этой позиции. В то же время в информационном пространстве главными критериями должны быть достоверность и объективность», — добавил он.

«Создание для женщин равных возможностей во всех сферах»

Процитировав просветителя Абдурауфа Фитрата, Шакат Мирзиёев сказал: «Женщины — это матери нации».

«Нашей важной задачей является создание для женщин равных возможностей во всех сферах жизни общества. За прошедший период мы осуществили значительную работу по повышению роли и статуса женщин в обществе, обеспечению их прав и интересов, профессионального роста. Вместе с тем нам ещё многое предстоит сделать на этом пути», — отметил он.

«В этом году мы приняли закон о недопущении насилия в семье. Его основная цель заключается в укреплении семей, защите прав женщин. Мы последовательно продолжим работу в этом направлении», — добавил президент.

«Только вместе — мы сильная страна»

«Каждый гражданин Узбекистана должен считать своим жизненным долгом обеспечение единства нашего народа, целостности страны», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

«Только сплочённые — мы единый народ, только вместе — мы сильная страна!» — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев заверил узбекистанцев, что «все наши действия и устремления — во имя процветания страны, во имя благополучия нашего народа, ради вашего блага».

«Мы уже не те, что были вчера. И наш народ уже не тот, каким был прежде. Как свидетельствует история, народ, который сумел превратить время — в возможность, возможность — в успех, а успех — в фундамент развития, это — великий народ. Сегодня наш трудолюбивый, мужественный и благородный народ проявляет именно такие качества», — подчеркнул он.