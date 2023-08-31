В мире вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Какова ситуация в Узбекистане? Стоит ли беспокоиться? Нужно ли ревакцинироваться? Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов поговорил об этом с директором Республиканской специализированной больницы «Зангиата-1» Анваром Хусановым и его заместителем по лечебной работе Хилолой Алимовой.

Действительно ли увеличились случаи заболевания Covid-19 в Узбекистане?

Хилола Алимова: Сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При вирусных заболеваниях наблюдается сезонность, причём случаи заболевания увеличиваются осенью, зимой и весной. В случае с коронавирусом такая сезонность в нашем регионе наблюдается летом.

Например, в прошлом году увеличение количества больных пришлось на начало июля. В этом году подъём припозднился — получается, конец августа с переходом на сентябрь. Сейчас не сезон гриппа, поэтому можно подозревать, что причина роста — коронавирус.

Кроме того, следует отметить, что в осенне-зимний сезон рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и эпидемия гриппа приводят к смешанной форме инфекции (микст-инфекции), которая в основном вызывает осложнения у детей.

Какой вариант коронавируса сейчас распространяется?

Анвар Хусанов: «Омикрон» и его подтип EG.5 «Эрис» (Eris). Впервые он был обнаружен в начале этого года. Можно предположить, что коронавирусная инфекция попала в Узбекистан из России или европейских стран.

Сколько пациентов сейчас в «Зангиате-1»?

Анвар Хусанов: По состоянию на 24 августа общее количество больных составляет 462 человека. Из них 47 тяжёлых. Средний возраст тяжелобольных составляет 62,4 года. У больных с хроническими заболеваниями и невакцинированными течение болезни протекает в тяжёлой и среднетяжёлой форме.





Хилола Алимова: На 26 августа в больнице находится порядка 500 пациентов. Это, конечно, минимум по сравнению с 2020—2021 годами, но максимум в 2023-м.

Нельзя сказать, что все сегодняшние пациенты инфицированы субвариантом «Эрис». Они инфицированы разными субвариантами «Омикрона».

Почти половина пациентов, обратившихся в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция, — это дети, пожилые и беременные. Когда беременная женщина заражается, мы опасаемся за плод, поскольку может возникнуть угроза прерывания беременности. Пациенты идут в медучреждение, где делают экспресс-тест на коронавирус, и если инфекция подтвердится, их направляют к нам.

В реанимационном отделении находятся порядка 45 человек. В основном это невакцинированные уязвимые пациенты: пожилые люди, у которых наблюдаются фоновые заболевания (сахарный диабет, гипертонические или ишемическая болезни, другие сердечно-сосудистые заболевания) или вирусная пневмония.

Насколько широко «Эрис» распространился в Узбекистане?

Хилола Алимова: Очень тяжело сейчас рассуждать. Многие не сдают ПЦР-тест. Молодые переносят ковид как простуду. Но мы берём анализ на определение варианта коронавируса у пациентов, поступивших в нашу больницу, и отправляем их в Институт вирусологии. Чтобы узнать, насколько широко распространился «Эрис», необходимо провести секвенирование — генетический анализ на определение варианта вируса.

Однако возможности проведения секвенирования ограничены. Эффективное секвенирование требует значительных ресурсов — персонала, оборудования, реагентов и биоинформационной инфраструктуры. В республике такой анализ проводят считанные клинике. Это очень дорогой метод.

Поэтому мы сортируем пациентов на группы, которые формируются по особенностям течения болезни, симптомов и тяжести заболевания. Из каждой группы на секвенирование отправляются образцы пациентов, чей ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Мы отправляем образцы пациентов в течение всего года во время эпидемической вспышки коронавируса, изучаем рост количества заболеваний, клинические признаки и изменение симптомов. Благодаря результатам секвенирования, можно определить доминирующий вариант, распространяющийся среди населения.

Расскажите, пожалуйста, об особенностях «Эриса». Насколько он опасен?

Хилола Алимова: Надо понимать, что каждый вирус обладает индексом заразности — скоростью распространения, а также патогенностью, то есть как сильно он усиливает заболевание. У любого микроорганизма есть цель распространиться как можно шире в популяции и занять большее число хозяев. При этом цели убить своего хозяина нет.

Эволюционируя, новый вариант «Эрис», как и предшествующие ему виды SARS-CoV-2, будет терять патогенность, не вызывая тяжёлые поражения организма хозяина. При этом «Эрис» начнёт становиться всё более заразным, чтобы как можно шире распространиться в популяции.

Иными словами, вирус становится более заразным, но болезнь, вызываемая им, протекает легче. Именно эти особенности эволюции вируса не позволят сделать «Эрис» опасным. Хотя у людей с ослабленным иммунитетом и у некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжёлым последствиям.

Какие симптомы вызывает «Эрис»?

Хилола Алимова: Его симптомы схожи с респираторными инфекциями и предыдущими субвариантами-предшественниками «Омикрона» — «Кракен», «Арктур»: боль в горле, заложенность носа, насморк, чихание, кашель без мокроты, чувство сдавленности в груди, головная боль, конъюнктивит, жидкий стул, лихорадка.

Отмечавшиеся ранее у разновидностей SARS-CoV 2 такие симптомы, как потеря вкуса или обоняния, не встречаются. В целом симптоматика очень схожа с ОРВИ. Если при варианте «Дельта» доминировало осложнение с лёгкими — тяжёлая пневмония, то сейчас доминируют осложнения с сердечно-сосудистой патологией. Вообще, вирусные заболевания всегда провоцировали осложнения хронических заболеваний.

Сейчас не стоит слишком бояться коронавируса. Конечно, профилактика необходима, и нам всем следует быть осторожными. Однако мы живём в век вирусов. Бактерии отошли на второй план, а на первый план вышли вирусы. В прошлом только пенициллин мог лечить многие бактериальные заболевания. Сегодня, в эпоху вирусов, вирусы требуют особого подхода к лечению, поскольку они адаптировались к организму человека.





Covid-19 стал новым вирусом для человечества. Конечно, организм очень бурно реагирует на каждую новую вещь. В наше время бактерии адаптируются к новым видам антибиотиков, а вирусы — к новым видам противовирусных препаратов. Они не мутируют, а адаптируются. Наше тело также адаптируется.

Сегодняшний коронавирус не так опасен, как в 2020—2021 годах. Основная причина — знакомство с вирусом. Наша иммунная система уже знает и распознаёт это. Так работает коллективный иммунитет. Вакцинация тоже помогла.

Действует ли вакцина от коронавируса против «Эриса»?

Анвар Хусанов: Да, вакцины до сих пор защищают от тяжёлых форм заболевания всеми вариантами Covid-19. Бустерные дозы снижают риск заражения уязвимой категории населения.

Хилола Алимова: Вакцины по-прежнему обеспечивают отличную защиту от тяжёлых форм заболеваний всеми вариантами COVID-19. Бустерные дозы снижают риск заражения тех людей, которых относят к уязвимой категории населения, и существующие вакцины, вероятно, обеспечивают определённую защиту и от нового варианта.

Сейчас не надо бояться вируса. Многое зависит от страха. Опираясь на свою практику, скажу, что страх реально убивал людей. Одна из главных причин заключается в том, что иммунитет человеческого тела связан с его эмоциональным состоянием. Когда организм находится в состоянии стресса и страха, иммунная система снижается и позволяет подхватить или развить различные заболевания.

Нужно ли ревакцинироваться?

Анвар Хусанов: Учитывая, что иммунный ответ на вакцину нестабилен, рекомендуется получать бустерную дозу вакцины. Если после получения последней вакцины прошёл год, можно повторно вакцинироваться.

Читатели сообщают, что в поликлиниках, куда они обращались, уже нет вакцин против коронавируса. Давно не было новостей о поставке вакцин. Известно ли вам, где можно вакцинироваться сейчас?

Анвар Хусанов: Вакцины против коронавируса доступны во всех учреждениях первичной медико-профилактической помощи. По данным республиканской СЭС, использовано 81,2 миллиона доз вакцины. Ревакцинацию получили 93 тысячи человек.