Министерство культуры, информации и спорта Кыргызстана приняло решение о блокировке сервиса коротких видео TikTok на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эту меру в министерстве объяснили тем, что участились обращения «с беспокойствами» от ряда неправительственных организаций «относительно вредного воздействия» TikTok на психическое развитие и здоровье детей.

«TikTok погружает пользователя в виртуальный мир коротких клипов, после их просмотра подростки пытаются повторить те или иные ролики, некоторые из которых опасны для жизни. Кроме того, детская психика ещё неустойчива, она только формируется и подобный контент, вызывая зависимость, негативно влияет на эмоциональное состояние подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

По итогам мониторинга контента в TikTok министерство выявило, что у платформы нет «ограничения доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также нет функций контроля за возрастной категорией».

Решение направлено в Министерство цифрового развития (МЦР) Кыргызстана для блокировки сервиса, отмечается в сообщении.

Заместитель министра культуры Чынгыз Эсенгул позже уточнил Kaktus Media, что в ведомство поступили обращения от 18 некоммерческих организаций и фондов, работающих в стране.

Ранее за блокировку TikTok выступал ряд депутатов парламента Кыргызстана. В феврале Шайлобек Атазов заявил, что «в TikTok показывают плохие вещи, которые повёрнут идеологию подрастающего поколения в негативное русло». «Дайте поручение Министерству культуры, пусть работает, исключает негативные последствия. Стыдно же такое смотреть с семьёй», — сказал он и привёл в пример Узбекистан, где соцсеть заблокирована.

В ноябре прошло года закрыть TikTok также предлагал депутат Жаныбек Кыдыкбаев, объяснив это тем, что на платформе показывают «все то, что не подходит кыргызскому менталитету, а ролики смотрят дети».

Доступ к TikTok в Узбекистане заблокирован с июля 2021 года. Причиной называлось нарушение требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны.