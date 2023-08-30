Хокимияты и другие государственные организации в Узбекистане ведут подготовку к празднованию 32-й годовщины государственной независимости страны.

На портале E-Qaror опубликованы свыше 100 решений хокимов областей, районов и городов о подготовке к этому празднику.

Документами предусмотрено перекрытие центральных улиц для организации праздничных мероприятий, выделение средств отделам культуры для декорации парков и организацию концертов, начисление надбавок сотрудникам, покупку подарочных корзин с фруктами и другое.

В программе предусмотрены духовно-просветительские мероприятия с лозунгами «Во имя новой жизни, во имя Нового Узбекистана!», встречи «трёх поколений», конференций, литературно-художественных вечеров, дней национального кино, гастрономических фестивалей, народных гуляний, культурных и спортивных мероприятий, посвящённых празднику независимости. Это также утверждено постановлением президента.

Запланированы встречи и беседы о «коренных реформах, осуществляемых в соответствии с обновлённой Конституцией и в рамках приоритетных направлений Стратегии „Узбекистан — 2030“», освещение «масштабных реформ по развитию всех отраслей экономики и их результатов», раскрытие значения жизненно важного принципа «Каждый день — это возможность, каждый день — это фундамент для будущего» и другое.

Бывший депутат Расул Кушербаев обратил внимание, что хоким Хорезмской области Журабек Рахимов 28 августа распорядился выделить из резервного фонда местного бюджета 60 млн сумов на подарочные корзины с фруктами (каждая по 1 млн сумов).

Распоряжением также предусмотрено выделение 55 млн сумов на украшение сцены цветами в парке «Авесто» в Ургенче, 155 млн сумов — на украшение парка 310 флагами разных цветов (по 500 тысяч сумов каждая), 87,5 млн сумов — на 35 праздничных шаров, 15 млн сумов — на шесть телевизоров. Всего расходы оценены на 372,5 млн сумов.

«Газета.uz» попыталась ознакомиться с документом, но выяснилось, что доступ к нему на портале E-Qaror ограничен, хотя в нём нет сведений об обороне, безопасности, персональных данных, опеке и попечительстве, которые могут служить поводом для «закрытия» решения.

Отдел культуры Дустликского района Джизакской области потратил 213 млн сумов на организацию праздничных мероприятий. В частности, аренда звукового оборудования обошлась в 28 млн сумов, LED-монитора на сцене — 65 млн сумов, аренда сцены и ее украшение — 45 млн сумов и другое.

Аппарат хокимията Ташкента заказал у компании Kolorpak 160 открыток с конвертами на 6,02 млн сумов.

В честь 32-й годовщины независимости Узбекистана хоким Фаришского района Джизакской области Икром Матиев принял решение выделить за счёт перевыполненной части доходов бюджета почти 100 млн сумов на поощрение 38 сотрудников хокимията и секретариата кенгаша.

И. о. хокима Бекабада Насрулла Бабаев из резервного фонда выделил отделу культуры и туризма 50 млн сумов на расходы, связанные с организацией праздничных мероприятий в махаллях, праздничного стола, подарки.

Хоким Алмалыка Кобил Хамдамов выделил 13,7 млн сумов на подготовку к празднику, украшение сцены, а также на агитационные баннеры. Позже он поручил перечислить ещё 135 млн сумов.

В других районах и областях хокимы также выделяют от десятков до сотен миллионов сумов на празднование Дня независимости.