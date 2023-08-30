Гиждуванский шашлык зарегистрирован как объект географического указания, сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

Свидетельство, подтверждающее право использования этого географического указания, стало первым в Бухарской области, говорится в сообщении.

Хоким Гиждуванского района Шерзод Ашуров на торжественной церемонии заявил, что теперь каждый, кто желает приготовить шашлык с таким названием, должен получить разрешение хокимията и уплатить соответствующую пошлину.

«Куда ни пойти, во всех ресторанах пишут „Гиждуванский шашлык“. Теперь никто и нигде не сможет использовать это название без разрешения хокимията района. Если кто-то хочет готовить гиждуванский шашлык, он должен приехать в Гиждуван, получить разрешение у хокимията, произвести оплату, спросить у гиждуванцев и только потом готовить», — сказал Шерзод Ашуров.

«Это наш бренд. Вот, Индия запустила свой космический корабль на Луну. Даст Бог, если мы воспитаем детей третьего ренессанса, мы, гиждуванцы, достигнем Луны. Мы и там обязательно приготовим гиждуванский шашлык», — добавил он.

В пресс-службе Министерства юстиции «Газете.uz» сообщили, что для этого не требуется разрешения или оплаты. В ведомстве предположили, что хоким мог пошутить.

Между тем, согласно закону, использование зарегистрированного географического указания лицами, не обладающими правом его использования, считается незаконным.

Географическое указание — это обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории определённого географического объекта, где качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени зависят от его географического происхождения.