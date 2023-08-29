С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли 9511 мирных жителя страны, ещё 17206 гражданских лиц получили ранения, говорится в обновлённом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

На подконтрольных украинским властям территориях зафиксировано 7396 погибших и 14207 раненых. По меньшей мере 2115 случаев гибели и 2999 случаев ранения мирных жителей произошли на территории Украины, оккупированной Россией.

Среди погибших: 4405 мужчин, 2638 женщин, 233 девочки и 287 мальчиков, а также 29 детей и 1919 взрослых, пол которых не установлен. Подсчёты УВКПЧ приводятся по состоянию на 27 августа.

«УВКПЧ считает, что реальные цифры [погибших и раненых гражданских лиц] значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все ещё ожидают подтверждения», — говорится в докладе.

К таким населённым пунктам относятся Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения, подчёркивают в УВКПЧ.

С 1 по 27 августа УВКПЧ зафиксировало 585 жертв среди мирного населения в Украине. Из них 108 человек, включая пятерых детей, погибли, а 477 получили ранения. Как следует из статистики, к большей части жертв привело применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.