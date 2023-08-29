Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 августа посещает новые объекты, запускаемые в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, он посетил Центр таможенного оформления, созданный при Государственном таможенном комитете.

Новый комплекс включает в себя центр обработки данных, пост удалённого электронного декларирования, колл-центр, отделы таргетирования и управления рисками.

Информационная система интегрирована с базами данных иностранных ведомств, министерств и ведомств нашей страны, субъектов внешнеэкономической деятельности и авиакомпаний. При организации работы центра были также учтены предложения предпринимателей, говорится в сообщении.

«Центр обработки данных оснащён современными серверами вместимостью в десять раз больше, чем прежде. Это обеспечило увеличение скорости каналов связи в 5 раз и сокращение времени оформления в 2 раза. Система защищена от кибератак», — отметили в пресс-службе президента.

На посту удалённого электронного декларирования на начальном этапе оперативно обрабатываются грузовые таможенные декларации, отправленные дистанционно предпринимателями Ташкента. В дальнейшем планируется охватить все процессы таможенного оформления, осуществляемые по всей стране.

Здесь же обрабатываются обращения, поступающие в колл-центр таможенного комитета по горячей линии 1108 и через сайт ГТК.

Отдел таргетирования и управления рисками открыт в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией на основе опыта развитых стран. Здесь оперативные структуры анализируют данные 50 информационных систем таможни и 3 информационных систем Всемирной таможенной организации, а также данные более 30 ведомств и таможен иностранных государств, оценивают риски, дистанционно контролируют деятельность всех таможенных постов.

Центральная таможенная лаборатория также оснащена современным оборудованием, ее деятельность направлена на сокращение продолжительности и повышение точности экспертизы.

В целом в результате цифровизации отрасли время таможенного оформления сократилось в среднем в 2 раза. Например, если в 2017 году на оформление экспортных поставок уходило 5 часов 42 минуты, то в 2023 году это время составляет 30 минут, говорится в сообщении.

«Оформление 80% импорта и 89% экспорта осуществляется в упрощённом порядке, растут показатели автоматической обработки грузовых таможенных деклараций с помощью искусственного интеллекта», — пишет пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что цифровизация — это постоянный процесс, а в сфере ещё много задач, которые предстоит решить. «Поэтому необходимо постоянно работать над улучшением удобства услуг. Оценку деятельности системы должны давать предприниматели», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент дал указания по предоставлению предпринимателям предложений на основе анализа структуры импорта и расширению переработки на таможенной территории. Он подчеркнул важность задачи превратить таможню в сферу без коррупции, улучшив материальное и социальное обеспечение сотрудников.