Турнир по шахматам в Объединённых Арабских Эмиратах проходил в девять туров с 16 по 24 августа. В сильнейшей группе для гроссмейстеров и международных мастеров приняли участие 145 игроков, представляющих 23 страны.

Первое-второе место с семью очками поделили выступающий за Словению Владимир Федосеев и спортсмен из Китая Сюй Сяньюй. По дополнительному показателю — коэффициенту Бухгольца — победа присуждена Федосееву.

Шесть с половиной очков набрали восемь шахматистов. По дополнительным показателям третьим стал Читамбарам Аравинд из Индии, на четвёртом месте оказался Абдималик Абдисалимов. В турнире он не потерпел ни одного поражения, пять раз сыграв вничью и одержав четыре победы. Рейтинг перфоманс Абдисалимова — 2758 — соответствует уровню элитного гроссмейстера. Четвёртое место принесло ему 4000 долларов призовых.

Абдималик Абдисалимов в Испании, 2022 год. Фото: xadrezdidaxis.com.

Абдималику Абдисалимову 21 год. В этом году конгресс Международной шахматной федерации присвоил ему звание гроссмейстера. На его счету победы и призовые места в юниорских чемпионатах Азии и мира.

Исломбек Синдаров. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Высокий результат показали и шахматисты, участвовавшие в других группах. Среди шахматистов до 16 лет третье место занял Исломбек Синдаров.

Умида Омонова. Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В женской группе за Узбекистаном остались и первое, и второе места — их заняли Умида Омонова и Нилуфар Якуббоева соответственно.