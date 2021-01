Елисейские поля в Париже превратятся в «необыкновенный сад» в рамках масштабной реконструкции, сообщает The Guardian со ссылкой на мэра французской столицы Анн Идальго.

По словам градоначальницы, на переделку центрального проспекта будет потрачено 250 млн евро. Работы на 1,9-километровом участке начнутся после проведения в Париже летних Олимпийских игр в 2024 году.

«Легендарный проспект потерял своё великолепие за последние 30 лет. Парижане постепенно отказываются от него, и он пострадал от нескольких кризисов», — говорится в заявлении Комитета Елисейских полей, инициировавшего капитальный ремонт проспекта и прилегающих мест.

Елисейские поля сейчас. Фото: bvjhostelparis.com.

Президент комитета Жан-Ноэль Рейнхардт ещё в 2019 году отмечал, что французам Елисейские поля кажутся «изношенными», хотя проспект считается самым красивым в мире.

Комитет провёл общественные обсуждения о том, как улучшить авеню. В планы входит сокращение наполовину пространства для автомобилей, превращение улиц в пешеходные и зелёные зоны, создание туннелей из деревьев для повышения качества воздуха.

План реконструкции Елисейских полей разработал архитектор Филипп Кьямбаретта и его студия PCA-Stream. После ремонтных работ проспект должен стать «экологичным, желанным и инклюзивным», отметил он.

В планы также входит реконструкция знаменитой площади Согласия на юго-восточном конце проспекта. Работы на Елисейских полях рассчитывают закончить к 2030 году.

Stroll down the Avenue des Champs-Élysées, reimagined by architect and planner Philippe Chiambaretta along with his team at @PcaStream, and rendered in #Lumion by Thierry Tutin.



Watch the full video here: https://t.co/jvEW9LhjR8 pic.twitter.com/E4Wbfb7Thp