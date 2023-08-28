Полковник Дониёр Бахтиёрович Ташходжаев назначен первым заместителем начальника ГУВД Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МВД Узбекистана.

С февраля 2022 года он работал заместителем начальника Следственного департамента ГУВД Ташкентской области.

До этого — с января 2020 года — возглавлял УВД Ферганской области. Президент хвалил опыт Ферганской области по снижению числа ДТП. Количество аварий в области снизилось на 31%, случаев со смертельным исходом — на 21%, происшествий с участием пешеходов — на 37%, говорилось тогда.

Однако уже в феврале стало известно об отставке Дониёра Ташходжаева. В МВД заявляли, что «за последние годы в Ферганской области резко выросла преступность, в частности, количество краж и мошенничества».

Дониёр Ташходжаев в 2019—2020 годах работал заместителем министра внутренних дел Узбекистана — начальником Следственного департамента МВД.

До этого работал заместителем начальника ГУВД Ташкента — начальником Управления кадров, а ранее — замначальника ГУВД — начальником Следственного управления.