Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и спецпредставитель президента по Афганистану Исматулла Иргашев 26−27 августа посетили Афганистан, чтобы обсудить грузоперевозки и транзит, сообщила пресс-служба Минтранса.

Стороны обговорили вопросы формирования международного транспортного коридора для выхода через Афганистан и Пакистан в порты Индийского океана, усиления сотрудничества предприятий транспортной логистики двух государств, создания благоприятных условий для международных автомобильных перевозчиков, в том числе снятие ограничений на транзит через территорию Афганистана и перевозку грузов в другие пункты назначения.

В ходе поездки состоялась экспедиция по автомобильному маршруту «Узбекистан — Афганистан — Пакистан» с и. о. министра транспорта и гражданской авиации Афганистана Мулло Хамидулло Ахунзода. Здесь делегация изучила обстановку на перевале «Саланг», соединяющем Кабул с Северным Афганистаном (Мазари-Шариф), и пограничном пункте пропуска «Торхам» на границе Афганистана и Пакистана.

По итогам встречи стороны договорились мобилизовать все возможности для развития транзитных грузовых перевозок между двумя странами, отметили в Минтрансе.

По данным TOLONews, Афганистан также посетил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Нозимжон Холмуродов, всего в делегацию вошли около 30 человек. На встречах с заместителем министра иностранных дел во временном афганском правительстве Шер Мохаммад-Аббасом Станикзаем обсуждались вопросы создания дополнительных удобств, выдачи виз и гуманитарной помощи.

Станикзай заявил, что для укрепления торговли между Кабулом и Ташкентом «ведутся работы в специальном месте в Афганистане». Он добавил, что для облегчения торговли и транзита необходимо выработать комплексный механизм между Узбекистаном, Афганистаном и Пакистаном, чтобы, несмотря на ситуацию с безопасностью, можно было создать необходимые условия в сфере торговли и транзита.

Исматулла Иргашев сообщил, что в прошлом году Узбекистан отправил в Пакистан через Афганистан 6000 тонн коммерческих товаров.

Представитель министерства торговли и промышленности во временном правительстве Афганистана Ахундзада Абдул Салам сообщил, что на встрече обсуждались инвестиции в различные сферы Афганистана, а также в рудники.

«Обе стороны обсудили увеличение инвестиций в Афганистан, снижение транзитных сборов, создание условий транзита между Афганистаном, Пакистаном и Узбекистаном, перевод работы таможенных служб на круглосуточный режим, — сказал он.

Директор Ассоциации промышленности Афганистана Абдул Джабар Сафи заявил, что делегация также обсудила с официальными лицами вопрос поставок электроэнергии в Афганистан.

«Важная новость заключается в том, что Министерству промышленности и торговли [Афганистана] следует работать над тем, как увеличить объёмы импорта электроэнергии из Узбекистана. Владельцы промышленных предприятий и инвесторы зависят от энергии», — сказал он.