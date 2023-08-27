Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» сообщило планируемых с 11 сентября отключениях холодной воды и понижении давления в водопроводных сетях Ташкента в связи с ремонтно-профилактическими работами и подготовкой к осенне-зимнему периоду.

Мирзо-Улугбекский район

11 сентября с 9:00 до 9:00 12 сентября:

Массив ТТЗ-2 — дома № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 471, 473, 475, 477, улица Ахмада Югнаки — дома Г-40 и 3/5, улица Буюк ипак йули — от дома №332 до дома №430, тупик Агрономов, улица и проезды Шуртепа, улица Султония вместе с проездами и тупиками, улицы Укитувчи Яшна, Корхона, Бешкаппа, Гульноз, Богишамол, Мархабо, Мехригиё, Тинчлик.

14 сентября с 9:00 до 9:00 15 сентября:

Дома на центральной улице Уругчилик, проезды Миллий бог, массивы Карасув-1 — дома от №14 до №49, массивы Карасув-3−4 — дома №2, 112, улица Темура Малика, проезды улицы Муътабар, улицы Янги тонг, Алишерабад, Зафар, Жушкин, Соглом авлод, Фаровон хаёт, Жасорат, Нурли замин, Интернат, Булокбоши, проезды Камалак, улица и проезды Махмудходжа Бехбуди, учебное учреждение по технической безопасности, Областная судебно-медицинская экспертиза, Академия труда и социальных отношений, государственное предприятие «Узасалчилик», Университет AKFA, здание по улице Миллий бог 88/4.

Улицы Чавандоз, Асаларичилар, Истиклол, Жасорат, Анайбулок, Сохибкирон, Сойбуйи, Матонат, Табассум, Анхор, Покиза, Тарракиёт, Сарбон, проезды улиц Бунёдкорлик, Бинокор, Амира Темура, Ватан, Заковат, Мурувват, Арчазор, проезды и тупики Октерак, проезды Мустакиллик, улицы Мирзо Бобуртора, Толарик, Бекзод, Табаррук, а также улица и проезды Бодомтепа, парк «Новый Узбекистан».

18 сентября с 9:00 по 21:00 19 сентября:

Улица Темура Малика — дома №2, 2а, 2б, 3, 4, улица и проезды Неъмат, массив Ялангач улица Шахриабад — дома №12, 13, 13а, 14, 44, 46, 48, 50, 52, 128, 316, 318, улица Зафара Диёра — 100а, 102а, 103а, 105, 105а, 107а, 111а, улица Мирзо-Улугбека -№81, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, улица Жахона Обидова — 1, 2, 3б, 9, 10, 11, 320, 321, улица Олимлар — №1, 2, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 39а, 43, 56, 58.

Улица Музробот, улица Навнихол — №1а, 28, 30, 34а, 34б, улица Учкудук, улица Каракул — №2, 2а, 4, улица Гульбаданбегим — №32, 47, 49, улица Ялангач, Сухайл, Каландор, улица Ясси вместе с проездами и тупиками, улица и проезды Сайрам, улица и проезды Тепамасджид, улица Джалолиддина Мангуберди, улица Ибрагима Муминова — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/8, 1/10, улица Дурмон йули — 2а, 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 18, 19а, 20, 22, 51, улицы Магрур, Шофиркон, Зиёлилар.

19 сентября с 9:00 до 9:00 20 сентября:

Улицы Миллий бог, Уругчилик, Анайбулок, Лолазор, Янги Тонг, Алишеробод, Зафар, Жушкин, Соглом Авлод, Фаровон хаёт, Жасорат, Нурли Замин.

21 сентября с 9:00 до 9:00 22 сентября:

На улицах Гульноз, Бахт, Элпарвар, Зумрад, Буюк Келажак, Жаннат макон, Геофизика, проекзды и тупики Мархабо, проезды Мезбон, Богишамол массивы Хумаюн, Ахмеда Юнгнаки, Республиканский научный центр нейрохирургии, Службы скорой медицинской помощи №5, дома в махалле «Геофизика», спорткомплекс «Динамо», предприятие «Геофизика», стоянка Службы безопасности президента.

25 сентября с 9:00 до 9:00 26 сентября:

Массив «Феруза» — дома №26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, учреждения в махаллях «Камолон» и «Новый Камолон», улица Мирзо Улугбека — дома №142, 144, 148, 158.

26 сентября с 22:00 до 6:00 27 сентября:

Улица и проезды Махмудхуджа Бехбудий.

3 октября с 22.00 по 6:00 4 октября:

Улица Янток чирчик, тупик Булокбоши.

5 октября с 9:00 по 9:00 6 октября:

Улица и проезды Олтинтепа, улицы Туртарик, Ангрен, Салом, Амударьё, Сирдарьё, Чирчик, Бузарик, Ломоносова, Археология, Кизилсув, Подшобог, Саёхат, Кибрай, Кудукбоши, Олчабог, Мирхосилбой, Корасув буйи, Риштан, Ашхабад, Шамс, Фазо, Фозил Юлдош, Шуртепа, проезды Хирмонтепа и Интизор, улицы Тошкент окшоми, Дилрабо, Гулсара, тупики Холмирза ота, улицы Садаф, Укитувчи, Латофат, Зайтун, Сайкали, Алпомиш, Латофат, Чарогон, улица Миришкорберк, Центральная больница №2, Клиника НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний, улица Буюк Ипак Йули — дома от №58 до №139/3.

Гостиница «Саёхат», улица Лашкарлар — дома № 4, 6, 8, 10, 12, улица Дурмон йули — здание СГБ, Военная академия, университет нефти и газа им. Губкина, президентская школа, президентский университет, Институт электроники, Клиника НИИ эндокринологии, массивы Паркент, Карасу-1, 2, 3, 4, 6, предприятие «Узавтосаноат», улица Мирзо Улугбека — дома от №34 до №96, массив Буз-1 — дома от №2 до 25а, улица Сайрам — дома от №1 до №39, улица Буз — дома от №1 до 8а, улицы Зиёлилар, Мойлисой, Арслонбобо, Кутб, улица Магрур — дома №51, 52, 55, 55а/2, улица Чуст — №2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

10 октября с 9:00 до 9:00 11 октября:

махалли «Ялангач», «Уйгониш», «Шалола», «Ахиллик», «Надирабегим», «Бахор», «Бешкапа».

Учтепинский район

11 сентября с 22:00 по 6:00 12 сентября:

Дом №28 в квартале Г9А массива Чиланзар

27 сентября с 22:00 по 6:00 28 сентября:

11-й квартал — дома №50, 51, 52.

4 октября с 22:00 по 6:00 5 октября:

Улица Атоий — №21, 22, 23, 24, детский сад №217.

10 октября с 22:00 по 6:00 11 октября:

66-й дом в 12-м квартале.

Яккасарайский район

12 сентября с 9:00 до 9:00 14 сентября:

Улица Нукус — дома №57, 59, 2, 2б, 2 В, улица Бабура — дома от №46/3 до №89, по улица и проезды Шамскулол, в новостройках 7-го проезда улицы Абдуллы Каххора, улица и проезды Дамарик, улицы Хумо, Тароби, Улмаса Умарбекова, Кулотупрок, Бахт, проезды улицы Андижан, улица и проезды Сулайманова, Улица Абдуллы Каххора — №2, 2б, Ташкентская ТЭС.

Шайхантахурский район

13 сентября с 9:00 до 21:00:

Махалли «Узбекистон» и «Зафаробод».

25 сентября с 9:00 до 21:00:

Ц-14 — дома 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19а, 19б, 17а, 17б, 1а, 2а, 10 В, 3, 4, 5, 6, улица Заркайнар — 1, 2, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 56, 56а.

3 октября с 9:00 до 9:00 4 октября:

Махалли «Эшонгузар» и «Сузук ота».

Яшнабадский район

14 сентября с 9:00 до 21:00:

Улица Олмос — дома от №1 до №64.

14 сентября с 9:00 до 9:00 15 сентября:

Махалли «Амир Темур», «Тузель», «Ватандош», «Тонг», «Мохинур», «Ал-Бухари», «Яшнобод», «Наврузобод», «Дилбог», «Парвоз», «Бирлашган», «Олмос», «Гузал», «Алимкент», «Донишманд», «Шохимардон», «Хосиятли», «Шохсанам», «Ойдинкул», «Янгидавр», «Катта Янгиобод», «Бехизор», «Янгинур», «Махмур», «Жаркурган», «Асалобод», «Бешбола», «Журабек», «Баркамол», «Бешарик», «Фазогир», «Авиасозлар», «Бунёдкор», «Бойсун», Мухтор Ашрафий", «Ахмад Яссавий», «Урта масжид», «Уйсозлар», «Мумтоз», «Куйликобод», «Икбол», «Катта Куйлик», «Тарновбоши», «Янгикурган», «Нодира», «Куксарой».

28 сентября с 22:00 до 6:00 29 сентября:

Массив Авиасозлар — дома №63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 120, 121.

Бектемирский район

14 сентября с 9:00 до 9:00 15 сентября:

Многоэтажные дома и махалли на улицах Рохат, Миришкор, Зилола, Мажнунтол, Чашма, Икбол, Абая, Йик ота, Х. Байкаро, Бектемир, Нурафшон, Олтинтопган и Мусаффо.

Массив Сувсоз-1,2 — хлебный цех, Profi University, завод Suvmash, прокуратура Бектемирского района, зданеи службы скорой помощи, Водник, котельные, учебный центр ОВД, семейная поликлиника, здание хокимията, народной приёмной, ИИОПМБ, отдел Национальной гвардии, завод Artel, Спиртовый завод, отдел Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, налоговая инспекция, рынки Куйлюка, торговый центр Compass Mall, 39-я больница, завод RC Cola, здание гольф-клуба.

18 сентября с 9:00 до 9:00 19 сентября:

Дома в махаллях «Чашма», «Икбол», «Зилола», «Миришкор», «Рохат» и на улице Хусейна Байкаро.

Алмазарский район

26 сентября с 9:00 до 9:00 28 сентября:

Махалли «Гулзор», «Янги Тошкент», «Иброхим ота», «Гулсарой», «Пахта», «Мойариқ», «Нихол», «Юкори Бешкурган», «Чукурсой», «Ислом ота», «Олтинсой», «Зиё», «Истикбол», «Бустонобод», «Кичкирик», «Шон-шухрат» и «Табассум.

2 октября от 9:00 до 21:00:

Улица Фараби — дома от №1 до №15, улица Мирзо Голиба — дома от №1 до №7, улица Камарнисо.

Чиланзарский район

19 сентября от 09:00 до 9:00 20 сентября:

Улица Чорбог — дом №8 и частные дома, проезд Чорбог-2.

9 октября от 9:00 до 9:00 10 октября:

Махалли «Чилонзор»,"Чарх Комолон-1″, «Катта Чилонзор-1», «Катта Чилонзор-2» и городская прокуратура.

Сергелийский район

20 сентября от 9:00 до 9:00 22 сентября:

Махалли «Узгариш», «Хабибий», «Мададкор», «Зийнат», «Эзгулик», «Янги Сергели», «Сохибкор», «Янги Бунёдобод» «Бунёдобод», «Согдиана» и «Файзли».

Улицы Хонободтепа, Хонтепа, Дарё бўйи, Курувчилар, Фарогатли, Хонобод, Номданак, Султонобод, Садокат, улицы Зиёлилар, многоэтажные и частные дома на улице Эски Жалоир, «Саноатэнергия» и котельная №-8.

21 сентября от 22:00 до 6:00 22 сентября:

Махалли «Билимдон», «Шукрона», «Маданият ва маърифат» и «Халкобод».

29 сентября от 9:00 до 21:00:

Махалли «Сохибкирон», «Янги Сергели», «Эзгулик», «Мададкор», «Зийнат» и «Орият».

Янгихаётский район

20 сентября от 09:00 до 9:00 22 сентября:

Махалли «Янги Дархон», «Янги Умид», «Ташаббус», «Янгихаёт», «Орият», «Гулшанобод», «Мархамат», «Олчазор», «Хушнуд», «Дустлик», «Чарогон», «Ибрат», «Икбол», «Навкирон», массив Йулдош №16, 16а, 17, 18, массив Сергели-3а и районный хокимият.

Мирабадский район

2 октября от 9:00 до 9:00 3 октября:

Махалли «Чинор», «Парвона», «Баратхужа», «Баёт», массивы Куйлюк-1, 2, гостиница «Хаёт».

11 октября от 22:00 до 6:00 12 октября:

Препдриятия и организации в махалли «Олтинкул», улица Олтинкул вместе с проездами и тупиками, 2-й проезд Фергана йули.

Юнусабадский район

18 сентября от 09:00 до 21600 19 сентября:

микрорайон ТашГРЭС и махалля «Обод».

9 октября с 9:00 до 21:00:

Улицы Исломобод, Нурзиё, Юкори Каракамыш и Барака вместе с проездами.

12 октября с 22:00 до 6:00 13 октября:

Дома на улице Шахристон, Амира Темура, 3-й квартал массива Юнусабад, массив Д-2, частные дома на улице Окилота, дома в 13-м квартале Юнусабада.