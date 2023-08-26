В Алтынсайском районе Сурхандарьинской области для расширения дороги и реконструкции моста незаконно вырубили 61 декоративное дерево. Об этом сообщили в областном Управлении экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Сообщается, что для расширения автодороги, проходящей через махаллю «Миршоди» и соединяющей Алтынсай с Денауским районом, а также реконструкции моста «Кора арик» на этой дороге сотрудник хокимията района устно попросил разрешения в отделе экологии на вырубку многолетних деревьев по обочинам дороги.

Однако экологи провели опись деревьев и разъяснили, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрена ответственность.





«Тем не менее, неизвестные лица срубили под корень 61 ценное дерево (2 чинары, 54 виргинских можжевельника), 6 деревьев малоценных пород (2 тополя и 4 ивы)», — говорится в сообщении.

Сотрудники Управления экологии области составили протокол по этому факту. Ущерб растительному миру оценён в 293,7 млн сумов.





Прокуратура Сурхандарьинской области возбудила уголовное дело, проводится доследственная проверка.

Ранее президент отклонил закон, принятый парламентом и одобренный Сенатом, об ужесточении наказания за незаконную вырубку деревьев. Документ мог быть отклонён из-за низких размеров штрафов. В Узбекистане максимальный штраф за вырубку деревьев составляет 1000 долларов, тогда как в США — до 100 тысяч долларов, во Франции — до 150 тысяч долларов, в Саудовской Аравии — до 8 млн долларов.