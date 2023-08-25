Власти Узбекистана и США намерены продолжить координацию оказания гуманитарной помощи Афганистану, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Вопросы взаимодействия по афганской проблематике обсудили в Ташкенте специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и старший стаффер Комитета по международным отношениям Сената США Шарлотта Олдхэм-Мур.

Представительница Сената особо подчеркнула необходимость создания в Афганистане правительства на основе широкого представительства, а также координации усилий стран Центральной Азии и мирового сообщества по вопросу обеспечения прав женщин и девушек в этой стране.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите ШОС в июле заявил, что проблемы Афганистана и трагедия афганского народа ушли на второй план в международной повестке.

В начале августа Исматулла Иргашев и специальный посланник Евросоюза по Афганистану Томас Никлассон также выразили обоюдную заинтересованность в продолжении консультаций по афганской тематике, как на двусторонней основе, так и на уровне спецпредставителей стран Центральной Азии.