Гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала первую лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Во время чемпионата мира по художественной гимнастике в Валенсии (Испания) спортсменка набрала 124.200 очков в программе многоборья и заняла девятое место по итогам четырёх упражнений.

Таким образом, Тахмина Икромова вошла в топ-14 гимнасток и заработала путёвку на Олимпиаду-2024. Кроме того, гимнастка пробилась в финал на булавах и ленте.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году с 26 июля по 11 августа.