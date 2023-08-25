Со следующего года студенты всех университетов Казахстана будут проходить курс по изучению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил министр науки и высшего образования страны Саясат Нурбек, пишет Tengrinews.kz.

«Специалисты, которые освоили ИИ, будут в спросе, а те, которые не освоили, лишатся своих рабочих мест… В конце следующего месяца мы в Нью-Йорке заключим контракт, и со следующего учебного года, может, календарного, если завершим эти работы, во всех учебных программах все студенты обязательно должны будут слушать курс по ИИ», — рассказал министр на форуме, посвящённом развитию человеческого капитала (цитата по Tengrinews.kz).

Он отметил, что министерство планирует сделать курс обязательной дисциплиной, чтобы «на выходе все студенты получали базовые компетенции в сфере ИИ».

Министр добавил, что «это будет инновационный курс», потому что пока ни в одном вузе мира такую дисциплину не преподают.

Технологии искусственного интеллекта также хотят внедрить в воинских частях в Казахстане. В частности, Министерство обороны намерено использовать в системе видеонаблюдения функцию Face ID, чтобы выявлять и искоренять факты дедовщины среди солдат.