В Куала-Лумпуре 24 августа состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов Азии, по итогам которой определились соперники футбольных клубов Узбекистана.

Результаты жеребьёвки:

группа А: «Пахтакор» , «Аль-Фейха», «Ахал», «Аль-Айн»;

, «Аль-Фейха», «Ахал», «Аль-Айн»; группа B: «Аль-Садд», «Насаф», «Аль-Файсали», «Шарджа»;

«Аль-Файсали», «Шарджа»; группа C : «Аль-Иттихад», «Сепахан», «Эйр Форс», АГМК ;

«Аль-Иттихад», «Сепахан», «Эйр Форс», ; группа D: «Аль-Хиляль», «Нассаджи Мазандаран», «Мумбаи сити», «Навбахор» ;

; группа E: «Персеполис», «Аль-Духаиль», «Истиклол», «Аль-Наср».

Одним из соперников АГМК станет «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, где выступает бывший нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» и обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, чемпион мира в составе сборной Франции и бывший полузащитник английского «Челси» Н’Голо Канте, бывший полузащитник английского «Ливерпуля» и сборной Бразилии Фабиньо.

«Навбахор» сыграет с «Аль-Хиляль», в составе которого теперь выступает бывший защитник «Челси» Калиду Кулибали, главный сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, перешедший из итальянского «Лацио», нападающий сборной Бразилии и экс-футболист французского ПСЖ Неймар.

Ташкентский «Пахтакор» встретится с ашхабадским «Ахалом», саудовским «Аль-Файха» и эмиратским «Аль-Айном».

Соперниками каршинского «Насафа» в группу B стали катарский «Аль-Садд», иорданский «Аль-Фейсали» и эмиратская «Шарджа».

Ещё один саудовский клуб «Аль-Наср», где играет португалец Криштиану Роналду, встретится с клубами из Ирана, Катара и Таджикистана.

Как мы сообщали ранее, в групповой этап Лиги чемпионов Азии впервые с 2016 года прошли четыре футбольных клуба из Узбекистана.