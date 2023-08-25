Узгидромет опубликовал консультативный прогноз на осенние месяцы.

Сентябрь

Средняя месячная температура воздуха по Узбекистану ожидается около нормы, местами на 1−1,5 градуса выше нормы и составит +18…+25.





Прогноз аномалии средней месячной температуры и её среднемноголетнее значение.

В первой половине месяца ожидается преобладание температуры ночью +13…+18 градусов, днём — +33…+38 градусов. Во второй половине месяца — колебание температуры ночью от +13…+18 градусов до +8…+13 градусов, днём — от +30…+35 до +23…+28.

Месячное количество осадков ожидается меньше, местами около нормы (3−8 мм, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям 0,0−2 мм, в предгорных и горных районах до 9−28 мм).





Прогноз аномалии месячного количества осадков и норма осадков за месяц.

Небольшие дожди возможны в отдельные дни второй и третьей декад, по югу дожди маловероятны.

Октябрь

Средняя месячная температура воздуха по Узбекистану ожидается около нормы и составит +10…+14 градусов тепла, по югу — до +16…+18 градусов.





Прогноз аномалии средней месячной температуры и её среднемноголетнее значение.

В течение месяца ожидается колебание температуры ночью от +10…+15 градусов до +3…+8, в конце месяца возможны заморозки до 0…-2 градусов, днём — от +23…+28 до +13…+18.

По северу в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от +8…+13 градусов до +1…+6, возможны заморозки до -3, днём от +12…+17 градусов до +20…+25 градусов.

Месячное количество осадков ожидается около нормы, местами возможно больше, по северу и югу — местами меньше нормы (норма — 12−26 мм, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям — 3−11 мм, в предгорных и горных районах — до 27−70 мм).





Прогноз аномалии месячного количества осадков и норма осадков за месяц.

Осадки, преимущественно в виде дождя ожидаются во второй и третьей декадах месяца.

Ноябрь

Средняя месячная температура воздуха ожидается близкой к среднемноголетним значениям и составит +2…+8 градусов, по югу — до +10.





Прогноз аномалии средней месячной температуры и её среднемноголетнее значение.

По большей части территории Узбекистана осадки прогнозируются близко к норме, лишь на юго-западе республики с невысокой вероятностью ожидается дефицит осадков.

Норма осадков в ноябре — 37−48 мм, по Каракалпакстану, Хорезмскому Бухарской, Навоийской, Сурхандарьинской областям и в отдельных районах областей Ферганской долины 8−36 мм, в предгорных и горных районах до 65−113 мм.





Прогноз аномалии месячного количества осадков и норма осадков за месяц.