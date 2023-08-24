Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 44-м пленарном заседании 24 августа отклонил закон «О недрах», сообщила пресс-служба Сената. Причиной стал «ряд спорных вопросов концептуального уровня».

Как отметили сенаторы, в законе указано, что ограничение или приостановление права пользования участком недр осуществляется на основании предписаний уполномоченных органов на срок не более 10 дней, а в исключительных случаях, связанных с завершением работ по устранению нарушений, приостановление права пользования участком недр может быть продлено на срок, не превышающий 30 дней. Однако по закону «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» ограничение, приостановление и запрет деятельности осуществляются только в судебном порядке.

В закон не были включены положения о введении практики разделения недр на «кадастровые квадраты» и положения «Единого интерактивного геологического портала».

Не определён порядок деятельности служб по обеспечению экологической и промышленной безопасности, горноспасательных частей и служб по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов при использовании недр.

Кроме того, не предусмотрены требования по трудоустройству и обучению в этой сфере, обязательства обладателей разрешений по социально-экономическому развитию территорий.

В законе также необходимо пересмотреть статьи, касающиеся полномочий упразднённых или реорганизованных в рамках административной реформы ведомств, говорилось на заседании.

Закон планируется пересмотреть и усовершенствовать, сформировав специальную рабочую группу.



