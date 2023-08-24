Японская компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) 24 августа приступила к сбросу в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщает агентство Kiodo.

Вода использовалась для охлаждения ядерных реакторов и была очищена с помощью системы ALPS (Advanced Liquid Processing System) от большинства радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий.

Чтобы довести содержание трития в высвобождаемой воде до одной сороковой от нормы безопасности, установленной правительством Японии, ее дополнительно разбавляют чистой морской водой.

Очищенную воду сбрасывают в километре от АЭС через подводный тоннель. В сутки планируется сбрасываться до 460 кубометров воды, уточняет The Japan Times. Ожидается, что период сброса всей воды составит около 30 лет.

В TEPCO пообещали, что воду возле станции будут ежедневно проверять на радиоактивные элементы и публиковать отчеты.

В июле Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план Японии по сбросу воды и признало его безопасным. В докладе организации говорится, что он «соответствуют международным нормам безопасности» и окажет «незначительное радиационное воздействие на население и окружающую среду». Эксперты МАГАТЭ также будут наблюдать за соблюдением безопасности при сбросе воды на постоянной основе.

Реакции

Против решения японского правительства выступили как в самой Японии, так и в соседних странах.

Наибольшее недовольство планом выражают японские рыболовные сообщества, которые опасаются репутационного ущерба своему бизнесу из-за негативных новостей. В связи с этим власти Японии приняли решение учредить фонд поддержки развития местных рыбаков.

С призывом отменить это решение к Японии обратился и Китай. «Негативное воздействие сброса [воды с «Фукусимы-1"] на океан невозможно исправить. Мы не хотим, чтобы 24 августа 2023 года стал днём катастрофы для морской среды, — заявил представитель МИД КНР. — Если Япония не изменит курс, она должна нести историческую ответственность за это решение».

В этот же день Главное таможенное управление КНР объявило, что полностью приостанавливает импорт морепродуктов из Японии, чтобы «предотвратить риск радиоактивного загрязнения пищевых продуктов» и защитить здоровье китайских потребителей.

В Южной Кореи, в свою очередь, признали, что если сброс воды пройдёт строго по плану, то он будет соответствовать нормам и в «чрезмерном беспокойстве» нет необходимости. Премьер-министр страны Хан Дак Су сообщил, что две страны договорились о создании «горячей линии» между регулирующими органами для быстрого обмена информацией, а также призвал Японию «прозрачно и ответственно» раскрывать данные о сбросе воды, пишет Yonhap.

Ситуация на АЭС

Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции. В марте 2011 года на восточном побережье Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9.0. За ним последовало цунами, которое вывело из строя системы энергоснабжения и охлаждения на «Фукусиме-1».

В результате в реакторах трёх энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. На заводе также произошёл ряд химических взрывов, а за ними — утечка радиации.

МАГАТЭ классифицировало катастрофу на «Фукусиме-1» как аварию седьмого уровня — это самый высокий уровень и крупнейшая радиационная авария в мире после Чернобыльской АЭС.

С тех пор TEPCO, являющаяся оператором АЭС, собрала в коллекторы 1,34 млн тонн воды, которой охлаждали реакторы. В компании утверждали, что коллекторы достигнут предела вместимости в 2024 году, поэтому инициировали спуск воды.