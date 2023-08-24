Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 24 августа одобрил поправки в закон «О валютном регулировании», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформам Эркин Гадоев отметил, что если предприниматель отправляет за рубеж свой товар и не получает за него денежные средства в течение определённого времени, то его штрафовали.

Указом президента от 30 сентября 2022 года по расширению экспортного потенциала предпринимателей установлено, что с 1 ноября 2022 года в случае, если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, не превышает 5% стоимости всей продукции, отгружённой на экспорт, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности. Соответственно, предпринимателей не должны штрафовать за необеспечение репатриации активов.

Поправки в закон вытекают из этого указа.

Сенатор из Наманганской области, директор текстильной компании «Ифтихор кийим саноат» Анна Добрих спросила, как определялись эти 5% и можно ли увеличить этот лимит.

Заместитель министра экономики и финансов Гулнора Рахимова отметила, что с таким предложением выступили предприниматели во время открытого диалога с президентом в августе 2022 года. Они заявили, чтобы штрафы не применялись, если платежи не поступили вовремя из-за обстоятельств, не связанных со сторонами, или же если были применена скидка.

«Согласно проведённым анализам дебиторской задолженности предпринимателей до 5% в рамках одного экспортного контракта, к началу 2023 года общая сумма [задолженности] 508 предпринимателей составила 9,73 млн долларов. Увеличение процентов могло привести к отмене штрафов для большого количества предпринимателей, а это, в свою очередь, означает потерю мер воздействия», — сказала она.

По мнению сенаторов, новая норма послужит повышению экспортного потенциала предпринимателей и конкурентоспособности местной продукции на внешних рынках.