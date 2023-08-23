Родные 20-летней невестки Зулайхо Тоштемировой, которая была найдена мёртвой в доме супруга в Ферганской области, рассказали, какой девушкой была покойная и что могло послужить причиной её смерти.

По данным издания Hudud24, которое относится к Министерству юстиции, Зулайхо Тоштемирова училась в медицинском институте и проживала в Узбекистанском районе области. Её выдали замуж 22 июля этого года за мужчину из Яйпана (1993), который был старше её на 10 лет. Менее чем через месяц, 20 августа, молодая невеста по версии правоохранительных органов покончила жизнь самоубийством.

Родственники погибшей сообщили, что на теле умершей нашли следы побоев.

Отец девушки Гафурджон Худойбердиев рассказал Hudud24, что не верит в версию самоубийства дочери.

«Она на днях была у нас, у племянника был день рождения. Хорошо посидели, я сам её подбросил до дома. Все было спокойно, дочь ни на что не жаловалась. Ведь она моя младшая дочь, моя любимая дочь, всегда говорила мне, если что-то было не так», — сказал он

«Я не верю, что она совершила самоубийство. Я не остановлюсь, пока дело не доведут до конца и не накажут преступников… Это дело подстроено. Когда она жила в этом доме, у неё даже телефон отобрали. Оказывается, её запирали, как собаку, и оставляли дома одну. Я во всём разберусь!» — добавил он.

Сосед семьи Нозимжон Амиров опроверг слухи о том, что Зулайхо Тоштемирову перестали отпускать в школу с 7−8 классов и не пускали на улицу «из-за обычаев в этих краях, связанных с достижением определённого возраста девушек».

«Нет, это совершенно неверно. Покойная Зулайхо была одноклассницей моей дочери. Вместе они с цветами ходили на первый звонок, пока не окончили школу. Зулайхо росла на наших глазах. Она была отличницей, воспитанной. Она собиралась окончить медицинское учреждение и стать медсестрой. Если бы девушку держали дома, приняли бы её в медицинский институт?» — сказал он.

Тётя покойной сообщила о смерти Зулайхо в социальных сетях, поскольку считает, что дело могут «замять».

«Мы знаем, что они могут замять дело, у них „крепкие корни“. Пять месяцев назад, 8 марта, погиб мой младший брат Равшанбек Худойбердиев. Мы нашли его повешенным в заброшенном доме. Мой брат был близок к районному хокимияту, он был владельцем фирмы-поставщика. Говорили, что у него были проблемы с деньгами, поэтому он повесился. Хоть мы и не поверили в это, но никуда не пошли — похоронили», — заявила она.

«Даже после его смерти никто из хокимията не навещал. Люди приходят к нам и просят его долги. Мы не получили ни пособия для детей, ни даже денег на погребение погибшего брата. Когда мы сообщили о смерти племянницы в соцсетях, хокимият сразу стал навещать семью моего брата. Если мы будем молчать, это дело тоже будет закрыто, а виновные останутся безнаказанными» — сказала женщина.

Она добавила, что сторона жениха пытается обвинить покойную, утверждая, что суицид является традицией в их семье.

«[Они женились не по любви], их засватали. Но жених настоял на том, что хочет жениться на ней… Мы говорили им, что мы не готовы к свадьбе, потому что она должна получить диплом. Однако, они сказали, что сами помогут ей взять диплом и начали свадебный процесс. Зулайхо согласилась, сказала, что выйдет за него» — рассказала тётя погибшей.

По её словам, Зулайхо Тоштемирова перед смертью была в доме у своих родителей, выглядела бледной и усталой, хотя всегда была жизнерадостной и смешливой.

«Мы спросили счастлива ли она, довольна ли жизнью. Она сказала „да“ и отвела взгляд, затем ушла в другую комнату. В тот день она общалась с подругами и говорила, чтобы не торопились с ранней женитьбой, поскольку это нехорошо», — сказала женщина.

Позже девушка рассказала своей маме, что супруг грубо относится к ней и однажды, когда она случайно коснулась его шеи своими мокрыми волосами, он ударил её в ухо, из-за чего она упала с кровати. Мать удивилась, что сваты вернули невестку в родной дом и предположила, что в этом могла быть и вина её дочери.

«Может, ты тоже виновата, может, твои волосы неожиданно сильно его задели, может, нечаянно тебя ударил. Быт — он такой, не [всегда] бывает гладким. Нужно терпеть! «- цитирует женщина слова матери к дочери.

По словам тёти, её племянница в ответ сказала, что они её унижают, называя бедной, а свекровь заставляет её натирать ноги маслом до полуночи, супруг всегда приходил домой поздно. Мать попросила её потерпеть, а затем дала ей 500 тысяч сумов на расходы и отправила домой.

По её словам, в тот вечер между молодыми супругами произошёл конфликт. Зулайхо начала убегать и потеряла сознание на улице. Соседи вызвали скорую помощь и её доставили в больницу. Свекровь сама забрала её из больницы. После возвращения домой муж снова избил её.

На следующий день позвали Зарнигор, сестру Зулайхо, и пожаловались на невестку: «Она не слушается нас, не убирается дома, не протирает пыль». В ответ Зарнигор сказала: «Её вина только в этом? Мы вам говорили, когда выдавали её замуж, что она немного избалована. Если обращаться хорошо, она будет делать». Стороны после этого помирились.

20 августа младшая сестра жениха снова пожаловалась, что Зулайхо не слушается свекровь и «хмурится на неё». Зарнигор хотела сообщить об этом родителям, но её просили прийти самой. Спустя 20−25 минут сестра невестки позвонила и сообщила, что идёт к ним. Через некоторое время ей перезвонили и сообщили, что Зулайхо повесилась. Тётя погибшей не верит, что она могла совершить самоубийство.

Родные покойной предположили, что агрессивное поведение жениха может быть связано с другой девушкой, которую он любил, но она вышла замуж за другого. Позже они развелись, когда супруг узнал, что они общаются по телефону.

Прокуратура района проводит доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.