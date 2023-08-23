С 2021 года движение «Талибан» провело более 200 внесудебных казней чиновников и военнослужащих свергнутого афганского правительства. Об этом говорится в отчёте (pdf) Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

«МООНСА задокументировала по меньшей мере 218 случаев внесудебных казней бывших правительственных чиновников и служащих Вооружённых сил Афганистана с момента захвата Афганистана талибами», — говорится в документе.

По информации миссии ООН, в основном преследованию подверглись бывшие члены полиции, вооружённых сил и Управления национальной безопасности Афганистана. В большинстве случаев жертв ненадолго брали под стражу, после чего убивали.

Всего миссия ООН задокументировала не менее 800 случаев внесудебных казней, произвольных арестов и задержаний, пыток и жестокого обращения, а также насильственных исчезновений, совершенных в отношении лиц, связанных с бывшим правительством Афганистана, в период с 15 августа 2021 года по 30 июня 2023 года. Они были зафиксированы во всех 34 провинциях страны.

МООНСА отмечает, что подобные преследования имели место, несмотря на объявленную талибами «всеобщую амнистию» для бывших государственных чиновников и военнослужащих.

«Отчёт МООНСА представляет собой отрезвляющую картину обращения с лицами, связанными с бывшим правительством и силами безопасности Афганистана, после захвата страны талибами. Более того, учитывая, что их заверили, что они не станут мишенью, это предательство доверия людей», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

К опубликованному отчёту приложено официальное заявление представителей нынешних афганских властей, в котором утверждается, что «ни об одном случае несоблюдения приказа о всеобщей амнистии не сообщалось».

В августе 2021 года, когда «Талибан» установил контроль над Афганистаном, представитель движения Забихулла Муджахид пообещал, что талибы «не думают мстить кому-либо», а бывшие чиновники и военнослужащие «помилованы и могут быть спокойны». Затем «Талибан» объявил о «всеобщей амнистии» на основании указа лидера движения Хайбатуллы Ахунзады.

Несмотря на это, уже в ноябре 2021 года правозащитная организация Human Rights Watch выпустила отчёт, в котором говорится, что талибы казнили или похитили более 100 бывших сотрудников полиции и разведки с приходом к власти в Афганистане.

В апреле 2022 года The New York Times опубликовала расследование об убийстве и похищении «Талибаном» 490 бывших чиновников, военных и афганцев, работавших с международными силами.