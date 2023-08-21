По большей части территории Узбекистана 21−25 августа ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь в понедельник местами по северо-западным районам страны и 22−24 августа в отдельных горных районах возможен кратковременный дождь, гроза.

Преобладающая температура воздуха ночью — +18…+23 градуса, днём 21 августа — +34…+39, затем, 22−23 августа, — +32…+37, а 24−25 августа — вновь +34…+39.

На северо-западные районы Узбекистана 25 августа начнёт распространяться прохладная воздушная масса с районов Поволжья. По Каракалпакстану и Хорезмской области дневная температура понизится до +30…+35 градусов.

По северу и пустынной зоне 21 августа местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте малооблачно, без осадков. Дневная температура 21 августа — +37…+39 градусов, 22−25 августа — +34…+37. Ночная температура в пределах +19…+22 градуса. Ветер восточный от слабого до умеренного.