В субботу, в преддверии Дня воздушного флота, на полигоне «Чирчик» Ташкентского военного округа прошло авиашоу военной авиации. Оно было организовано командованием Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушными силами Министерства обороны Узбекистана.

День воздушного флота отмечается в третье воскресенье августа. В этом году традиционное мероприятие прошло с большим количеством зрителей. Здесь же была организована выставка военной техники.

За манёврами наблюдали представители руководства Министерства обороны и ВВС Узбекистана.

В рамках авиашоу над полигоном пролетели вертолёты, затем военно-транспортный самолёт. Три штурмовика «нарисовали» в небе дымом трёх цветов флаг Узбекистана. Такое представление в рамках авиашоу было показано впервые.

Зрелищной была также высадка парашютного десанта, которые летели с флагами Узбекистана.

Работа Военно-воздушных сил не заметна обычному жителю страны. Они защищают границы Узбекистана, участвуют в спасательных и других операциях внутри страны, таких как эвакуация жителей из зон стихийных бедствий, тушение лесных пожаров и так далее.

«Газета.uz» публиковала фоторепортаж с авиашоу войск ПВО и ВВС Узбекистана в 2021 году.

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