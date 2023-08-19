В субботу, в преддверии Дня воздушного флота, на полигоне «Чирчик» Ташкентского военного округа прошло авиашоу военной авиации. Оно было организовано командованием Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушными силами Министерства обороны Узбекистана.

День воздушного флота отмечается в третье воскресенье августа. В этом году традиционное мероприятие прошло с большим количеством зрителей. Здесь же была организована выставка военной техники.

За манёврами наблюдали представители руководства Министерства обороны и ВВС Узбекистана.

Реклама на Газета.uz

В рамках авиашоу над полигоном пролетели вертолёты, затем военно-транспортный самолёт. Три штурмовика «нарисовали» в небе дымом трёх цветов флаг Узбекистана. Такое представление в рамках авиашоу было показано впервые.

Зрелищной была также высадка парашютного десанта, которые летели с флагами Узбекистана.

Работа Военно-воздушных сил не заметна обычному жителю страны. Они защищают границы Узбекистана, участвуют в спасательных и других операциях внутри страны, таких как эвакуация жителей из зон стихийных бедствий, тушение лесных пожаров и так далее.

«Газета.uz» публиковала фоторепортаж с авиашоу войск ПВО и ВВС Узбекистана в 2021 году.

Фото

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво

авиашоу, ввс, день воздушного флота, пво