В пятницу и в выходные дни по территории Узбекистана сохранится сухая и малооблачная погода, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха повысится ещё на 1−2 градуса Цельсия и будет в пределах +18…+20 ночью и +35…+37 днём, по северу, югу и пустынной зоне — до +38…+39.

«Такая температура близка к нормальным значениям для середины августа и значительно ниже той температуры, которая наблюдалась по территории Узбекистана в августе в самые жаркие годы», — говорится в сообщении.

По северу и пустынной зоне 20 августа местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В столице 18−20 августа малооблачно. Температура днём составит +34…+37 градусов. Ветер восточный от слабого до умеренного.