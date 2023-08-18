В больнице города Челак 8 августа состоялось выездное судебное заседание Пайарыкского районного суда, на котором рассматривали дело медсестры, избившей в феврале двух своих коллег. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Самаркандского областного суда.

Подсудимую признали виновной и назначили наказание в виде одного года тюрьмы. «Приговор ещё не вступил в силу, обвиняемая вправе обжаловать его», — отметили «Газете.uz» в пресс-службе.

Напомним, ссора между медсёстрами возникла из-за семейного конфликта, который перерос в драку. А. Н. нанесла удары чайником другой медсестре Б. Ш. и ее матери М. Д., работающей в этой же больнице младшим фельдшером.

Уголовное дело против А. Н. было возбуждено по части второй статьи 109 (умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья) Уголовного кодекса Узбекистана.