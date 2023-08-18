Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19−20 августа по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетит Будапешт с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев проведёт переговоры с Виктором Орбаном, в ходе которых будут рассмотрены вопросы сотрудничества между двумя странами.

Он также примет участие в качестве почётного гостя в мероприятиях в связи с государственным праздником Венгрии — Днём святого Иштвана — и посетит финал мужского забега чемпионата мира по лёгкой атлетике в Будапеште.

Шавкат Мирзиёев посещал Венгрию с официальным визитом 3−4 октября 2022 года. В марте в Будапеште открылось посольство Узбекистана.

Ожидается, что Виктор Орбан в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике, который продлится девять дней, примет также эмира Катара и президентов Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, а также лидеров Сербии и Боснии и Герцеговины.